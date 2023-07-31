Мнение: О невыносимой тягости бытия в Москве… Как жить дальше?

Всё!!!

На этот раз – уже совершенно точно: всё…

Мало того, что погода весь июль дождила, и гулять по вечерам приходилось в лёгком пуховике. Мало того, что зачастили в Первопрестольную «птички» с юго-западного направления. Так ещё и это!

Как жить-то теперь?

В «Перекрёсток» завезли свежих устриц. Ну, как – «свежих»: условно. Наверное «белорусские».

Цена у них по 149 рублей за штуку. Полдюжины выходит, значит, почти в тысячу. А меньше и брать не нужно: не распробуешь толком. Плюс лимон. Кто ж есть моллюсков без лимона?

А в Киеве устрицы начинаются от 36 грн. Меньше доллара. А в Москве, значит, полтора. И то, продавцы по секрету шепчут, что скоро ценник повысят.

Ну, устрицы – в полтора-два раза дороже, чем в Киеве!

И как с этим жить?

Вот вы – как будете?

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