Мнение: О невыносимой тягости бытия в Москве… Как жить дальше?
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Всё!!!
На этот раз – уже совершенно точно: всё…
Мало того, что погода весь июль дождила, и гулять по вечерам приходилось в лёгком пуховике. Мало того, что зачастили в Первопрестольную «птички» с юго-западного направления. Так ещё и это!
Как жить-то теперь?
В «Перекрёсток» завезли свежих устриц. Ну, как – «свежих»: условно. Наверное «белорусские».
Цена у них по 149 рублей за штуку. Полдюжины выходит, значит, почти в тысячу. А меньше и брать не нужно: не распробуешь толком. Плюс лимон. Кто ж есть моллюсков без лимона?
А в Киеве устрицы начинаются от 36 грн. Меньше доллара. А в Москве, значит, полтора. И то, продавцы по секрету шепчут, что скоро ценник повысят.
Ну, устрицы – в полтора-два раза дороже, чем в Киеве!
И как с этим жить?
Вот вы – как будете?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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