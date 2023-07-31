Apple не планирует выпускать умные часы Apple Watch SE 3 в 2023 году

В 2023 году компания Apple не представит на рынке новую версию бюджетных умных часов Watch SE 3. Эта информация содержится в рассылке, опубликованной еженедельным изданием Bloomberg и основанным на надежных источниках, журналистом Марком Гурманом.

По словам Марка Гурмана, Apple не планирует выпускать новую версию Apple Watch SE в текущем году, так как эта линейка обновляется раз в два года. Последняя версия часов была выпущена в 2022 году, что означает, что следующее поколение появится только в следующем году.

На предстоящей сентябрьской презентации будут представлены три модели часов: Series 9 с размерами 41 и 45 миллиметров, а также второе поколение Apple Watch Ultra. Ожидается, что все часы линейки 2023 года получат существенный прирост производительности благодаря использованию нового процессора Apple S9.

Презентация новых часов Apple Watch и смартфонов iPhone 15 запланирована на сентябрь 2023 года. По слухам, компания может отложить старт продаж iPhone 15 Pro или выпустить его ограниченным тиражом из-за возникших у LG проблем при производстве экранов.