 

Правительство России продлевает программу субсидирования судоходных компаний на два года до конца 2025 года

31.07.2023, 19:50, Разное
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о решении правительства продлить действие программы субсидирования судоходных компаний еще на два года до конца 2025 года. Согласно программе, государство предоставляет компенсации до 75% затрат на лизинговые платежи и процентные ставки по кредитам для приобретения гражданских кораблей.

На совещании с вице-премьерами премьер-министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручал подготовку финансовых механизмов, направленных на увеличение заказов на современные суда в стране. Государство стремится стимулировать спрос на отечественные предприятия и обеспечить создание большего количества высокотехнологичных рабочих мест.

Субсидии предоставляются для обновления российского флота судами, которые строятся на территории страны. Помимо этого, правительство сохраняет возможность покупки гражданских кораблей с рассрочкой. На реализацию программы выделены более 3 млрд рублей.


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