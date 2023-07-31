Объем госзакупок в России за второй квартал вырос на 8%

Объем госзакупок в РФ за второй квартал текущего года составил 5,4 трлн рублей, что соответствует росту в 8% по сравнению с прошлым годом. Как пишет информационное агентство “Интерфакс”, это следует из отчета Минфина, опубликованного недавно. За отчетный период, госзаказчики разместили 1,2 млн извещений о проведении торгов в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

Основная часть закупок была проведена в формате электронного аукциона, где было размещено 1 млн извещений на сумму 3 трлн рублей. Это на 8% больше по количеству и на 0,8% выше по денежному выражению, чем в аналогичный период предыдущего года. Также отмечается значительный рост числа закупок, организованных в виде запроса котировок в электронной форме – на 56% в количественном выражении (до 150 тыс.) и на 30% в денежном выражении (98 млрд рублей).

Общее количество совершенных закупок через “электронные магазины” составило 3,8 тыс., что превышает прошлогодний показатель на 672%, а объем таких закупок увеличился на 171% до 2 млрд рублей. При этом Минфин обратил внимание на рост количества и стоимостного объема состоявшихся закупок, при одновременном сокращении несостоявшихся закупок.

Из общего числа объявленных 1,2 млн закупок, 556 тыс. закупок на общую сумму 1,7 трлн рублей были признаны состоявшимися. Это на 25% и 20% больше, чем в предыдущем году. Из 542 тыс. несостоявшихся закупок на 2,8 трлн рублей, действительно не состоявшимися оказалось 178 тыс. закупок на 761 млрд рублей.

За отчетный период госзаказчики заключили 1,7 млн контрактов на общую сумму 4,9 трлн рублей. Единственным поставщикам пришлось 514 тыс. госконтрактов на 847 млрд рублей. Еще 364 тыс. госконтрактов были заключены по результатам несостоявшихся закупок, и их общий объем составил 2 трлн рублей. В то же время, было расторгнуто 402 тыс. госконтрактов на 982 млрд рублей, причем большинство таких расторжений произошло по соглашению сторон.

Согласно информации, предоставленной Минфином, общий объем российских товаров и услуг, поставляемых при выполнении контрактов, составил 773 млрд рублей. Это примерно 60% от стоимостного объема всех товаров, закупленных по указанным контрактам.

Относительная экономия, связанная с сокращением начальной максимальной цены контрактов, составила 5,6%. Благодаря этому госзаказчики смогли сэкономить 235 млрд рублей. Кроме того, экономия по госконтрактам, заключенным по результатам закупок в отчетном периоде, составила 194 млрд рублей.