 

Психиатр рассказал о затяжной депрессии покойного мужа певицы Натали

31.07.2023, 19:35, Новости дня
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Известная российская певица Натали была особенно популярно в 90-е года. Звезда эстрады собрала огромную армию поклонников в 1997 году, выпустив альбом “Ветер с моря дул” с одноименным хитом. Второй пик славы пришелся на 2013 год, когда из всех утюгов страны звучал шлягер “О Боже, какой мужчина!”

Натали пробовала себя не только как певица, но и как актриса и телеведущая. Помимо успешной карьеры она мгла также похвастаться крепкой семьей. Однако звезду постигло страшное горе.

В минувшее воскресенье, 30 июля, стало известно о смерти любимого мужа артистки, продюсера Александра Рудина. Они счастливо прожили в бараке более 30 лет. Супруги воспитывали троих наследников: Арсения, Анатолия и Евгения.

Информацию о кончине мужа журналистам подтвердила сама Натали. Тело 53-летнего мужчины обнаружили на козырьке подъезда одной из столичных высоток, в которой проживала семья. Позже стало известно, что продюсер лечился от расстройства личности и состоял на учете в профильном учреждении.

По мнению психиатра Всилия Шурова, на решительные действия мужа певицы Натали могла подтолкнуть затяжная депрессия. Эксперт в интервью Пятому каналу не исключил, что депрессивное состояние стало следствием перенесенного ранее коронавируса с осложнениями.


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