Подключили к ИВЛ после остановки сердца: что случилось с Ириной Мирошниченко

Актриса чувствовала себя неважно еще неделю назад. По словам артистки, она попала в больницу из-за гриппа, но отметила, что беспокоиться не о чем.

Однако уже в понедельник 31 июля СМИ стало известно, что состояние Ирины Мирошниченко тяжелое. Якобы у актрисы произошла остановка сердца, но врачам удалось его завести. Артистка находится на аппарате ИВЛ, без сознания, и динамика состояния не радует. Медики не могут дать прогноз.

Помимо этого, другой источник сообщил, якобы у Ирины Мирошниченко опухоль в мозгу. Аденому гипофиза у актрисы выявили на днях, после того как привезли в больницу из-за обморока дома. Грипп у звезды фильма “Я шагаю по Москве” тоже есть, причем с осложнениями, а также кисты в почках и проблемы с желудком.

В МХТ им. Чехова, где служит актриса, о ее состоянии ничего не знают. Есть информация, что проблемы со здоровьем у Ирины Мирошниченко начались давно. Она не появлялась в театре с начала года, даже не пришла на сбор труппы по случаю закрытия сезона.

Напомним, актриса тяжело перенесла ковид. Несмотря на все меры предосторожности и изоляцию, Мирошниченко подхватила опасный вирус, болела тяжело – лежала в красной зоне. После выздоровления артистка призналась: смерть от ковида – страшная, тяжелая, и она счастлива, что “выскочила из болезни”.