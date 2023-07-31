Роскачество: лучший антифриз – это водка
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Специалисты Российской системы качества опубликовали результаты исследования 30 наиболее популярных марок антифриза.
Эксперты пришли к однозначному выводу – лучшей охлаждающей жидкостью является водка.
По словам замглавы ведомства Виктора Матвеева, антифризы в СССР были мало распространены – они выпускались, но сравнительно в скромных объёмах. В 1990-е на рынок пришли зарубежные марки, которые не экономили рекламе и внушили автолюбителям, что без «незамерзайки» никуда.
– Это маркетинг. В СССР для этих целей использовали водку и всё отлично работало, – сказал он.
Водка не только не замерзает при низких температурах, но и эффективно справляется с микробами, которые могут нанести вред двигателю.
– Микроорганизмы представляют реальную угрозу для и для системы циркуляции охлаждающей жидкости, и для двигателей внутренного сгорания, если они туда добираются. Плесень прямо на стенках цилиндров – вот что ждёт автолюбителя, если не заниматься регулярной дезинфекцией, – подчёркивают эксперты.
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