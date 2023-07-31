 

Роскачество: лучший антифриз – это водка

31.07.2023, 19:33, Разное
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Специалисты Российской системы качества опубликовали результаты исследования 30 наиболее популярных марок антифриза.

Эксперты пришли к однозначному выводу – лучшей охлаждающей жидкостью является водка.

По словам замглавы ведомства Виктора Матвеева, антифризы в СССР были мало распространены – они выпускались, но сравнительно в скромных объёмах. В 1990-е на рынок пришли зарубежные марки, которые не экономили рекламе и внушили автолюбителям, что без «незамерзайки» никуда.

– Это маркетинг. В СССР для этих целей использовали водку и всё отлично работало, – сказал он.

Водка не только не замерзает при низких температурах, но и эффективно справляется с микробами, которые могут нанести вред двигателю.

– Микроорганизмы представляют реальную угрозу для и для системы циркуляции охлаждающей жидкости, и для двигателей внутренного сгорания, если они туда добираются. Плесень прямо на стенках цилиндров – вот что ждёт автолюбителя, если не заниматься регулярной дезинфекцией, – подчёркивают эксперты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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