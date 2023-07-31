Новый смартфон Vivo V29 получил защиту от воды

Китайский бренд Vivo объявил о выходе новой модели смартфона под названием Vivo V29.

Эксперты указали в качестве главного преимущества новой версии возможность защиты от попадания влаги и пыли по стандарту IP68. За производительность смартфона отвечает мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G с 8 гигабайтами оперативной памяти. Также аппарат получил 256 гигабайт встроенной памяти. Данная новинка имеет 6,78-дюймовый дисплей с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. В верхней части экрана встроенная фронтальная камера на 50 мегапикселей.

С задней части аппарата установили тройную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей и вспомогательными на 8+2 мегапикселя. Емкость встроенной батареи достигает 4600 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт. Смартфон выйдет на рынок в голубом и розовом цвете корпуса.