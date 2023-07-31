Мнение: Россия обогнала Германию по ВВП, немецкое самовредительство и «отпускные беженцы»

1. Обидный момент для Запада и особенно для Германии. Немцы так старались обвалить русскую экономику своими санкциями, что не заметили, как американцы зашли к ним с тыла и всласть поураганили на заднем дворе. Всемирный банк выложил новые оценки ВВП (ППС) стран мира за 2022 год, и по этому ключевому показателю размера экономики Россия обогнала Германию, заняв пятое место в мире (ссылка). Этим примечательность для нас рейтинга от ВБ не ограничивается.



Отрыв России по ВВП (ППС) от Японии, согласно экспертам ВБ, оказался совсем незначительным, всего около 400 миллиардов долларов, то есть менее чем на 7%, тогда как по оценкам более подконтрольного американцам Международного валютного фонда (МВФ) японская экономика якобы больше нашей аж на 1,5 триллиона, почти на 30% (ссылка).

С учётом реального (довольно скромного) уровня жизни в Японии, многолетних демографических проблем, потери рынков японскими экспортёрами в пользу Китая и Южной Кореи, оценка японской экономики Всемирным банком выглядит более реалистичной, нежели аналогичная оценка от МВФ.

После успешного завершения СВО у России есть хороший шанс обогнать Японию и подняться на 4-е место в глобальном рейтинге экономик.

2. В Германии, разумеется, дураков мало. Поэтому немецкие политики, которые не подчинены США напрямую, продолжают жаловаться, что от санкций больше вреда, чем пользы (ссылка):



Западные санкции, введенные ЕС против России, нанесли Европе и ее жителям больший вред, чем запланированный эффект по российской экономике. Такую оценку санкционной политике дал глава немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла на очередном партийном съезде в Магдебурге, сообщает ТАСС.

«Европа приняла 11 пакетов санкций против России, и все они вредят гражданам в ЕС больше, чем России. И в особенности они вредят Германии», — резюмировал политик.

3. Блогер monetam приводит впечатления немцев и чехов об украинских беженцах (ссылка):

Впечатления очевидцев:

– «Очень странное ощущение повсюду в Германии слышать теперь чистую русскую речь совсем не испорченную европейскими интонациями и местным суржиком. Только гортанное “г” возвращает в реальность, сразу вспоминаю, что я не дома. Чем чаще слышу, тем сильнее хочется домой.

…

– Удивительнее всего, что домой в Украину регулярно в каникулы и праздники ездят украинцы. Немцы в полном недоумении называют это явление Urlaubsflüchtlinge (отпускные беженцы)».

– «Чехи тоже в шоке от того, что “военные беженцы” выкупили до конца лета все рейсы на Украину и ездят с детьми в отпуск и на каникулы в сокрушенную, согласно пропаганде, страну. Они шутят “можете себе представить, чтобы евреи ездили в 1943 в отпуск в Германию или в Сталинград” и “можете себе представить, чтобы евреи, эмигрировавшие в США, вели себя так, как украинцы в Европе?” И удивляются, почему украинцы на западной Украине не помогают своим из восточной, а сами же сбежали в страну, в 4 раз меньше и кормящую всю эту ораву(в Чехии на 12 чехов приходится 1 украинский мигрант на щедром обеспечении)? При том, что согласно опросу украинского социологического агентства, проведённого по заказу американцев, 100-94% украинцев признались, что их жилье не пострадало, иные цифры только в Харькове, Чернигове и Николаеве, но и там не катастрофические цифры. То есть с одной стороны пропаганда нонстоп твердит, что русские геноцидят украинцев чуть ли не как немцы в Лидице или бандеровцы в Малине (для чехов это истории, как для нас Хатынь), а с другой чешская власть спонсирует поезда и автобуса для поездок украинцев на каникулы домой. Чехам это рвёт шаблоны. И недавний громкий скандал с известной чешской военной репортершей, написавшая невинный пост о своей очередной недавней поездке в Киев и кучей фоток, где описала спокойную жизнь и советом, когда лучше пересекать украинскую границу, чтобы не торчать в километровых очередях. Народ начал задавать неудобные вопросы, в итоге она не только снесла пост, но и свой профиль на фб».