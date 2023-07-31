Рупор кремлевской пропаганды: Сионисты США против Израиля
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Сионисты США против Израиля
В статье New York Times содержится призыв отказать Израилю в военной помощи из-за принятого закона об изменении судебной системы.
Самое интересное в том, что это потребовали те сионисты, которые всегда лоббировали обратное.
Ранее Том Фридман радикально предложил свернуть программу AIPAC, согласно которой Израиль ежегодно получал военную поддержку.
Он выдвинул идею о том, что грядет "переоценка" отношений США с Израилем, если уже не началась. Это было предупреждением Израилю со стороны сионистских кругов в США, но никак не инициативой Белого дома.
Теперь к этому вопросу подключился Николас Кристоф. Который нанес информационный удар в субботу, в Шаббат.
На страницах New York Times он привел мнение известных либеральных сионистов: бывших послов в Израиле Дэна Курцера и Мартина Индика, бывшего дипломата Аарона Дэвида Миллера и президента J Street Джереми Бен-Ами.
Влиятельная четверка считает возможным прекратить ежегодную отправку военной помощи Израилю на миллиарды долларов.
Кристоф считает, что "американская помощь другой богатой стране растрачивает скудные ресурсы и создает нездоровые отношения, наносящие ущерб обеим сторонам". Другими словами, дело не в том, что "мы не любим тебя, Израиль, просто мы думаем, что ты вырос и больше не нуждаешься в деньгах".
На первый взгляд это выглядит абсурдно. Как и 30 лет назад экономика Израиля особо не изменилась. Она способна оплачивать содержание собственных вооруженных сил в течение очень долгого времени.
По мнению Кристофа деньги, отправляемые ежегодно Израилю, могли бы направены странам, испытывающим гораздо более острую нужду.
Однако ежегодные $ 3,8 млрд, получаемые Израилем, являются каплей в океане ежегодных расходов США, которые в 2022г составили $ 6 трлн, а годом ранее $ 7,25 трлн.
Журналист также считает, что помощь Израилю не дает США никаких рычагов влияния на Израиль.
Недавно Нетаньяху уличили во лжи по поводу телефонного разговора, который с его слов, якобы, состоялся между ним и Байденом. Последнему это совсем не понравилось.
Вместе с тем, члены Конгресса, за нескольким исключением, по-прежнему не желает бросать вызов Израилю и лишать его денег.
Однако, несмотря на все предостережения со стороны США, Кнессет Израиля принял ключевое решение и теперь судебная власть утратила право пресекать любые злоупотребления правительства.
Теперь это обстоятельства могут использовать сторонники Палестины в Вашингтоне, чтобы требовать прекращение помощи Израилю.
Таким образом Нетаньяху дал противникам израильской помощи в США возможность уменьшить её или, даже, прекратить.
Выстроенная система помощи Израилю со стороны США дала трещину. Время покажет, во что это дальше выльется.
https://secretra.com/united-states/5882-neozhidanno-amerikanskie-sionisty-prizyvajut-prekratit-pomogat-izrailju.html – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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