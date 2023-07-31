Xiaomi представит смартфон Xiaomi 13T Pro с новым чипом Dimensity 9200+ и 16 ГБ ОЗУ

Компания Xiaomi готовит свой новый субфлагман, смартфон Xiaomi 13T Pro, оснащенный производительным чипом от тайваньской MediaTek. Портал XiaomiUI сообщает, что устройство уже прошло сертификацию NBTC в Таиланде.

На странице NBTC была обнаружена информация о Xiaomi 13T Pro, которая подтверждает его оснащение самым мощным на данный момент чипом Dimensity 9200+ и 16 ГБ оперативной памяти. Ранее уже были утечки данных о смартфоне в базе данных бенчмарка Geekbench, и теперь новые сведения лишь подтверждают предыдущие слухи.

По информации из слухов, Xiaomi 13T Pro будет оборудован 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, основной камерой с разрешением 200 Мп, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Кроме того, устройство будет работать на фирменной оболочке MIUI 14.

Ожидается, что линейка Xiaomi 13T также включит базовую модель с чипом Snapdragon 7+ Gen 2 или Snapdragon 8+ Gen 1, но на данный момент подробной информации о данном смартфоне пока нет.

Предполагается, что линейка Xiaomi 13T будет представлена на рынке в августе или начале сентября 2023 года. Кроме того, компания намечает презентацию Xiaomi 14, флагманской линейки компании образца 2024 года, которая состоится в октябре-ноябре.