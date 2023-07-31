Успех IT-компаний превзошел ожидания: рост доходов составил 80,36% за полгода

Итоги исследования финансового рынка за первое полугодие 2023 года показали значительное снижение доходов салонов красоты, туристических и маркетинговых агентств. Согласно данным, выручка данных сфер уменьшилась на 50%. Особенно критичная ситуация сложилась для салонов красоты и спа: их выручка упала на 72,82% к концу второго квартала.

Тем не менее, есть секторы экономики, которые продолжают радовать своими показателями. Лидерами по приросту выручки стали узко- и многопрофильные частные медицинские центры, чья выручка выросла на 255,56% и 112,90% соответственно к концу второго квартала. По данным “Нескучных финансов”, 26% клиентов предпочитают обращаться в частные клиники, избегая очередей в государственные.

Позитивные результаты показали также IT-компании, увеличившие свой доход в среднем на 80,36%. Столь высокий рост связывают с нулевой ставкой налога на прибыль, снижением страховых взносов и предоставлением льготных кредитов как бизнесу, так и сотрудникам. В отношении рентабельности, производство металлургии и химической отрасли продемонстрировали рост на 18,05% и 17,75% соответственно к концу первого полугодия. Однако в машиностроении и многопрофильных медицинских центрах рентабельность снизилась на 39% и 12%.