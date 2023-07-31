 

Успех IT-компаний превзошел ожидания: рост доходов составил 80,36% за полгода

31.07.2023, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Итоги исследования финансового рынка за первое полугодие 2023 года показали значительное снижение доходов салонов красоты, туристических и маркетинговых агентств. Согласно данным, выручка данных сфер уменьшилась на 50%. Особенно критичная ситуация сложилась для салонов красоты и спа: их выручка упала на 72,82% к концу второго квартала.

Тем не менее, есть секторы экономики, которые продолжают радовать своими показателями. Лидерами по приросту выручки стали узко- и многопрофильные частные медицинские центры, чья выручка выросла на 255,56% и 112,90% соответственно к концу второго квартала. По данным “Нескучных финансов”, 26% клиентов предпочитают обращаться в частные клиники, избегая очередей в государственные.

Позитивные результаты показали также IT-компании, увеличившие свой доход в среднем на 80,36%. Столь высокий рост связывают с нулевой ставкой налога на прибыль, снижением страховых взносов и предоставлением льготных кредитов как бизнесу, так и сотрудникам. В отношении рентабельности, производство металлургии и химической отрасли продемонстрировали рост на 18,05% и 17,75% соответственно к концу первого полугодия. Однако в машиностроении и многопрофильных медицинских центрах рентабельность снизилась на 39% и 12%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Приговор Кара-Мурзе*

01.08 / Мнение: Что если бы арестовали февралистов, мифы об экономике РИ и прогрессивна ли была советская экономика

01.08 / Рупор кремлевской пропаганды: В Керченском проливе устанавливают сетевые заграждения

01.08 / Смартфон Samsung Galaxy S24+ со Snapdragon 8 Gen 3 впервые появился на Geekbench

01.08 / Представлено второе поколение ноутбука JioBook

01.08 / Представлено второе поколение ноутбука JioBook

01.08 / Представлен смартфон Realme 11 4G с 8 Гб ОЗУ и процессором Helio G99

01.08 / Что надеть на свадьбу в конце лета – начале осени женщине за 70: наряды для зрелой гостьи

31.07 / Уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых проблем: как снизить риск без лекарств

31.07 / Представлен новый игровой ноутбук Colorful Hidden Star P16

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика