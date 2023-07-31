 

Волочкова похвасталась своей грудью: Красивая, сексуальная, упругая

31.07.2023, 18:15, Разное
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Уже около недели пресса и граждане активно обсуждают скандал вокруг известного пластического хирурга Тимура Хайдаров, которого российские звезды обвинили в непрофессионализме. О некачественно проведенных медицинских процедурах сначала заявила певица слава, а потом и Любовь Успенская.

Разумеется, ни один громкий скандал в отечественном шоу-бизнесе не обходится без Анастасии Волочковой. Бывшая прима Большого театра выразила поддержку певице Славе. Заслуженная артистка России в интервью Пятому каналу заявила, что сопереживает своей подруге .

В то же время Анастасия Волочкова негативно отнеслась к стремлению звезд ложиться под нож хирурга. Не обошлась танцовщица и без личного пиара. Она поведала миру о важности естественной красоты и похвасталась своей грудью.

“Красивая, сексуальная, упругая” – описала свою грудь Анастасия Волочкова.

По словам балерины, мужчин восхищается ее формами, а женщины завидуют. Артистка полагает, что певица Слава уже не сможет исправить сложившуюся ситуацию. По ее словам, к хирургу Тимуру Хайдарову обращались и другие отечественные звезды.

Напомним, защищать интересы медика взялся звездный адвокат Александр Добровинский. Ранее он ответил на претензии королевы русского шансона. Любовь Успенская якобы требует предоставить видеозапись операции, однако обращается совсем в другую клинику.


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