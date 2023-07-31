Смартфон Vivo X100 Pro+ получит 200-Мп перископную камеру

В Сети опубликовали характеристики нового смартфона Vivo X100 Pro+.

До настоящего времени производителем не озвучены никакие параметры аппарата, так как его презентация еще не состоялась. В свою очередь, модель Vivo X100 Pro+ сможет похвастаться инновационной камерой, которая позволит делать качественные фотографии при любом освещения. Также эксперты высказали мнение, что здесь применят телеобъектив Zeiss Optics Vario-Apo-Sonnar.

Что касается размера памяти и производительности данного девайса, то эти сведения пока остаются засекреченными. Уже в скором времени объявят дату премьеры и стоимость продвинутого смартфона.