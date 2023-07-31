Твердый шампунь и тональный крем с SPF: 10 предметов косметики, которые незаменимы в отпуске

Если вы любите и умеете ухаживать за собой, то перед отпуском вам нужно особенно тщательно собирать чемодан. Но это не значит, что вам потребуется арсенал косметических средств и других аксессуаров. Вот что взять с собой, если вы хотите выглядеть на отдыхе на все 100%. Эти 10 вещей для вас совершенно незаменимы.

Увлажняющий крем

Возьмите с собой в отпуск легкий, быстро впитывающийся лосьон насыщен натуральными активными веществами, которые успокаивают, увлажняют и питают кожу, не закупоривая поры и не создавая блеска. Идеально подходит для ежедневного увлажнения. Такой крем можно наносить повторно в любое время и он не займет много места в багаже.

Многоразовые дорожные флаконы

Путешествовать с набором полноразмерных косметических средств крайне неудобно. Они могут занимать слишком много места и веса в багаже. К счастью, есть специальные дорожные флакончики, в которые можно разлить любимые сыворотки, лосьоны, шампуни и другие средства, которых хватит ровно на время, пока вы будете в отпуске.

Даже когда вы дома, эти баночки удобнее использовать, потому что их всегда можно бросить в сумку на непредвиденный случай. Например, вас пригласили на дачу к друзьям с ночевкой, вы собрались в поход семьей, поехали к кому-то на свадьбу в другой город. Непредвиденных случаев может быть много, и брать с собой всю свою косметику по уходу вы точно не сможете.

Твердый шампунь

Твердые шампуни очень удобны для путешествий. Они легкие, их можно использовать, как мыло для тела и рук. Также вы уменьшаете оборот пластика, ведь такой шампунь легко досыпать в многоразовую емкость и взять с собой куда угодно.

Твердые шампуни обычно изготовлены на натуральной основе, не содержат пальмового масла и бережно относятся ко всем типам волос. Это по сути концентрат из травяных вытяжек и настоев, эфирных масел и других питательных составов. Из них удалена жидкость, но все полезные свойства сохранены.

Увлажняющие салфетки для лица

Когда речь идет о высококачественных средствах для умывания лица, увлажняющие салфетки – лучшее решение в дороге. Такие средства гигиены обычно сделаны из натуральных, чистых ингредиентов и состоят из 100% органического хлопка. Они биоразлагаемы и не содержат пластика, а главное – ими очень легко и удобно пользоваться. Обязательно держите у себя в сумке пару пачек таких салфеток, даже если просто выходите в город жарким летним днем.

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Тональный крем для лица SPF

Солнцезащитный крем нужно наносить на лицо каждый день! Это лучший способ предотвратить повреждение кожи солнцем, которое приводит к появлению морщин, гиперпигментации и многому другому. Даже если вам кажется, что на улице пасмурно, все равно защитите кожу. Опасные лучи проходят даже через облака и оконные стекла.

Самый оптимальный уровень защиты от солнца – SPF 45. Но если ваша кожа чувствительная, а погода очень жаркая и солнечная, то защита должна быть выше. Наносите крем ровным слоем не только на лицо, но и на шею, плечи и руки. Обновляйте слой каждые 3-4 часа, чтобы степень зашиты не уменьшалась. Ваша кожа стоит такой заботы.

Гели для кожи вокруг глаз

Натуральные гели для кожи вокруг глаз очень удобны в поездках, чтобы быстро снимать отеки и «мешки» после дорожной усталости. Они содержат успокаивающие витамины C+ E для восстановления кожи и уменьшения морщин, а также уникальную смесь повышающего эластичность коллагена, полученного из кактусов!

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Кроме того, одним из ключевых ингредиентов является алоэ вера, которое увлажняет кожу. Прощай, опухшие глаза после долгого перелета! Нанесите гель примерно за час до посадки в самолет, и вы выйдете из него отдохнувшими, без отеков и припухлостей, готовыми к новым приключениям.

Средства для лечения акне

В дороге сложно соблюдать режим ухода за кожей, поэтому специальные пластыри от прыщей сводят к минимуму образование рубцов и способствуют быстрому заживлению. Они довольно незаметны и применять их легче простого. Такие наклейки за самое короткое время погасят очаг воспаления.

Они ускоряют созревание гнойника и мягко выводят гной, не оставляя на коже следов. Действие пластыря зависит от стадии развития акне. В дороге это очень удобное средство, чтобы держать себя в форме.

Сыворотка с витамином С

Витамин С хорош для осветления кожи и выравнивания ее тона. Сыворотка с витамином С очень легкая и насыщена алоэ, которая увлажняет кожу, не утяжеляя ее. Ее составляющие осветляют и укрепляют кожу, а экстракт шиповника убирает темные пятна и смягчает вид тонких линий и морщин. С таким средством вы всегда будете выглядеть ухоженно в дороге.

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Хрустальная пилочка для ногтей

Хрустальные пилочки очень удобны в использовании. Они долговечны и сделаны так, что вы сможете подпиливать пластину как угодно, в любом направлении. При этом сам ноготь останется гладким. Хранить хрустальные пилки нужно в специальном стекле, но они прочнее, чем кажутся.

В дороге этот аксессуар незаменим. Ухаживать за ним легко – просто промойте водой после использования. При обработке дезинфицирующими растворами эти пилки очень устойчивы и не повреждаются. Двусторонняя поверхность позволяет подпиливать ногти более легким прикосновением . Пилка не только экономит место, но и прослужит вам долгие годы!

Многоразовый флакон духов

Если вы любите брать с собой в отпуск любимые ароматы, то необязательно забивать чемодан множеством упаковок. Многоразовый флакон духов идеально подходит для того, чтобы взять с собой любимый аромат в дорогу и не занимать при этом много места.

Все эти лайфхаки помогут вам даже в дальних поездках оставаться ухоженной и красивой. Берите с собой самые необходимые средства и не забивайте ими весь багаж. Ведь если все тщательно продумать, то будет достаточно одной сумочки, чтобы упаковаться на все случаи жизни.