МОК дисквалифицировал российскую саблистку за попытку заразить противницу коронавирусом

Российская саблистка Анна Смирнова отстранена от участия в соревнованиях Международного олимпийского комитета (МОК) сроком на 10 лет из-за попытки пожать сопернице руку во время действия на турнире коронавирусных ограничений.

Трибунал МОК принял определение, согласно которому «агрессивная и настойчивая» попытка россиянки добиться рукопожатия от украинской соперницы Ольги Харлан могла быть попыткой заражения последней коронавирусной инфекцией. Комитет напомнил, насколько важно в 2023 году соблюдать ограничения по борьбе с COVID-19, в том числе носить маску и соблюдать дистанцию не менее трёх метров между спортсменами.

Как следует из видеозаписи турнира, Анна Смирнова пришла на фехтовальный поединок без маски, неоднократно приближалась к сопернице на более близкую дистанцию и пыталась пожать ей руку. Всё это послужило поводом для лишения её права участвовать в соревнованиях.

– Смирнова могла подменить результаты теста на коронавирус перед участием в соревнованиях, – считает эксперт МОК Григорий Родченков. – Формально она коронавирусом не болела, но мы знаем, как российские спортсмены умеют фальсифицировать какие угодно пробы. Думаю, МОК следует ужесточить наказание россиянки, поскольку она, возможно, пыталась заразить украинскую коллегу не только коронавирусом, но и эболой. В ближайшее время суд МОК проведёт ещё одно разбирательство.

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