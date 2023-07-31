 

МОК дисквалифицировал российскую саблистку за попытку заразить противницу коронавирусом

31.07.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская саблистка Анна Смирнова отстранена от участия в соревнованиях Международного олимпийского комитета (МОК) сроком на 10 лет из-за попытки пожать сопернице руку во время действия на турнире коронавирусных ограничений.

Война в УкраинеТрибунал МОК принял определение, согласно которому «агрессивная и настойчивая» попытка россиянки добиться рукопожатия от украинской соперницы Ольги Харлан могла быть попыткой заражения последней коронавирусной инфекцией. Комитет напомнил, насколько важно в 2023 году соблюдать ограничения по борьбе с COVID-19, в том числе носить маску и соблюдать дистанцию не менее трёх метров между спортсменами.

Как следует из видеозаписи турнира, Анна Смирнова пришла на фехтовальный поединок без маски, неоднократно приближалась к сопернице на более близкую дистанцию и пыталась пожать ей руку. Всё это послужило поводом для лишения её права участвовать в соревнованиях.

– Смирнова могла подменить результаты теста на коронавирус перед участием в соревнованиях, – считает эксперт МОК Григорий Родченков. – Формально она коронавирусом не болела, но мы знаем, как российские спортсмены умеют фальсифицировать какие угодно пробы. Думаю, МОК следует ужесточить наказание россиянки, поскольку она, возможно, пыталась заразить украинскую коллегу не только коронавирусом, но и эболой. В ближайшее время суд МОК проведёт ещё одно разбирательство.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Приговор Кара-Мурзе*

01.08 / Мнение: Что если бы арестовали февралистов, мифы об экономике РИ и прогрессивна ли была советская экономика

01.08 / Рупор кремлевской пропаганды: В Керченском проливе устанавливают сетевые заграждения

01.08 / Смартфон Samsung Galaxy S24+ со Snapdragon 8 Gen 3 впервые появился на Geekbench

01.08 / Представлено второе поколение ноутбука JioBook

01.08 / Представлено второе поколение ноутбука JioBook

01.08 / Представлен смартфон Realme 11 4G с 8 Гб ОЗУ и процессором Helio G99

01.08 / Что надеть на свадьбу в конце лета – начале осени женщине за 70: наряды для зрелой гостьи

31.07 / Уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых проблем: как снизить риск без лекарств

31.07 / Представлен новый игровой ноутбук Colorful Hidden Star P16

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика