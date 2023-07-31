Скандалы: «Вы — шпион!»

Как лучший контрразведчик СССР разоблачил десятки американских шпионов и разрушил агентурную сеть ЦРУ?

Борьба с внедренными агентами и предателями-перебежчиками была и остается одной из главных задач для любой спецслужбы мира. И ставки в этой игре очень высоки, ведь шпион или предатель, имеющий доступ к секретной информации, способен нанести серьезный урон обороноспособности государства. В прошлый раз речь шла о полковнике КГБ Олеге Гордиевском, который больше десяти лет работал на MI-6 и сдал англичанам десятки своих коллег и сотрудников ГРУ.

Последний рассказ цикла — о работе советского контрразведчика Рэма Красильникова, который считался лучшим в СССР охотником на шпионов и агентов иностранных разведок. Возглавив «американский» отдел контрразведки в разгар холодной войны, он сумел вычислить около двадцати агентов ЦРУ и выдворить из страны несколько шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием. Американские резиденты считали Красильникова врагом номер один, чьими усилиями к концу 1980-х была парализована работа разведки США на территории Советского Союза.

«Американцы очень высоко оценивали работу советской контрразведки и в частности — 1-го отдела 2-го главка… И об этом писали в своих мемуарах руководители ЦРУ. Рэм Сергеевич Красильников (руководитель этого отдела — прим. «Ленты.ру») был хорошо известен американцам» (Из воспоминаний ветерана контрразведки КГБ Игоря Батамирова).

***

Рэм Красильников родился в Москве 14 марта 1927 года в семье сотрудника ОГПУ. Его отец Сергей Красильников был делопроизводителем Московского управления связи. Еще в школе Рэм проявлял склонность к изучению иностранных языков, а после получения аттестата поступил в МГИМО. В 1949 году выпускник пошел по стопам отца и стал чекистом. Его первым местом работы стало УМГБ Куйбышевской области.

Вскоре талантливого и старательного сотрудника перевели сначала во 2-й «британский» отдел Второго «контрразведывательного» главного управления. А в 1955 году Рэм временно поступил на службу в Первое «внешнеразведывательное» главное управление КГБ.

Двумя годами позже Красильников отправился в Оттаву, где на протяжении четырех лет занимал должность заместителя советского резидента по линии контрразведки. В 1961 году он вернулся в Москву, а в 1965 отбыл в Бейрут, где вновь стал курировать вопросы контрразведки на посту заместителя резидента.

Заслуги Красильникова были высоко оценены руководством: по возвращении в Москву в 1969 году он стал сотрудником престижной службы №2 ПГУ КГБ при Совете министров СССР. Через два года руководство КГБ сочло, что Красильников готов возглавить отдел направления по Ближнему Востоку и Африке — руководителем этой структуры он был до 1973 года, когда его назначили начальником 2-го «британского» отдела ВГУ КГБ. Поднаторев в борьбе с происками грозной MI-6, Красильников был переведен на руководящую должность в 1-й («американский») отдел. Во главу советской контрразведки по США Красильников пришел в весьма непростой период: был 1979 год, и противостояние СССР и Запада в рамках холодной войны с каждым годом становилось все острее. В связи с этим американские спецслужбы отчаянно стремились создать разветвленную сеть шпионажа на территории Советского Союза.

Агентурная работа, вербовка как часть агентурной работы — это основа деятельности ЦРУ. Главным критерием для ЦРУ остается владение объекта вербовки секретами. Если человек имеет доступ к секретам — он является подходящим объектом для вербовки

Рэм Красильников, генерал-майор, ветеран КГБ

Чтобы защитить себя от прослушки советских спецслужб, американцы оборудовали на седьмом этаже своего посольства радионепроницаемую комнату.

По слухам, уже в первой половине 80-х на столе американского резидента Бертона Ли Герберта появилась фотография Красильникова — главного на тот период врага из числа контрразведчиков СССР по линии США. Все секретные совещания Герберт начинал с того, что показывал фото чекиста и говорил своим сотрудникам: «Вот человек, который идет за вами по пятам».

«Он не был похож на разведчика»

Опасения сотрудников ЦРУ были небезосновательны: Красильников действительно был асом контрразведки и строгим, но справедливым руководителем. По воспоминаниям коллег, Красильников никогда не пользовался бранными словами в беседах с подчиненными — даже в тех случаях, когда был чрезвычайно зол на кого-то из них. При этом он был очень требовательным начальником: в его отделе царила исключительная дисциплина — как по части оформления документов, так и в отношении внешнего вида сотрудников. Сам Красильников одевался импозантно и считал, что работники такого серьезного ведомства не могут позволить себе расхлябанности даже в одежде.

Рэм Сергеевич носил такую красивую шляпу, он вообще одевался очень красиво. И был похож не на разведчика, не на контрразведчика — профессор стоит такой

Сергей Терехов, ветеран контрразведки КГБ

Поэтому когда контрразведчик Александр Федосеев явился на работу в водолазке вместо положенных рубашки и галстука, Красильников притянул его за ворот и поинтересовался: «Александр Сергеевич, вы с какой автобазы? Нельзя так одеваться. Вы где работаете вообще?» По воспоминаниям Федосеева, ему было настолько стыдно, что он больше никогда не позволял себе подобную одежду на службе.

В конце 1982 года техническая контрразведка СССР перехватила несколько коротких зашифрованных радиосигналов: сомнений в том, что их отправляют иностранные разведчики, не было. После скрупулезного анализа, проведенного сотрудниками отдела Красильникова, выяснилось, что сигналы идут в тот период, когда в город выезжают сотрудники американского посольства.

Также положительные результаты принесло усиление наружного наблюдения за дипломатами США — было установлено, что в последнее время сотрудники посольства часто отправляются на прогулки в различные парки Москвы.

И они всегда из посольства выезжали с довольно приличной хозяйственной сумкой. На это с самого начала мы обратили внимание

Валентин Клименко, ветеран контрразведки КГБ

На созванном Красильниковым экстренном совещании контрразведчики предположили, что американцы испытывают новое шпионское оборудование, которое позволит им передавать и получать информацию без встреч с агентами и закладок тайников. Изучив места, откуда шла передача сигнала, который поступал на один из американских разведспутников, чекисты нашли закономерность: сотрудники посольства США посещали парки по направлению часовой стрелки — начали с северо-запада и дошли до юга столицы. Следующим по направлению крупным парком был Филевский, где было решено установить наблюдение.

Команда Красильникова не ошиблась: 7 марта 1983 года в парк прибыл первый секретарь экономического отдела посольства США Ричард Осборн с супругой. Женщина держала в руках хозяйственную сумку. Вскоре из парка поступил очередной радиосигнал: члены группы задержания под командованием Красильникова скрутили дипломата и пытались отнять хозяйственную сумку у его жены.

Но она ее так крепко держала, что у меня ни с первого, ни со второго раза не получилось. Кончилось тем, что ручка у этой сумки была оторвана

Валентин Клименко, ветеран контрразведки КГБ

В сумке лежала двухкилограммовый компактный радиопередатчик — этой улики хватило с лихвой для того, чтобы выдворить семейство Озборн из страны. Больше сигналов с подобных радиопередатчиков в СССР зафиксировано не было.

«Предатель в собственных рядах — самое страшное»

В августе 1985 года в ряде американских СМИ появились сенсационные статьи, авторы которых утверждали, что в СССР следят за дипломатами из США при помощи секретного спецпорошка. По данным журналистов, этим веществом контрразведчики помечают машины представителей американского посольства. После тщательного анализа путей утечки секретных данных чекистам стало понятно, что в их рядах действует «крот», работающий на западные спецслужбы. Его поиски стали одновременно одними из самых трудных и успешных для отдела Красильникова — по многим показателям опасный шпион работал именно в контрразведывательном отделе.

Это был предатель в своих рядах. Это самое страшное, что может быть в разведке и контрразведке любого государства

Валентин Клименко, ветеран контрразведки КГБ

Информация о предателе среди контрразведчиков поступила и от агента СССР среди сотрудников ЦРУ Олдрича Эймса. Однако американец не знал ни фамилии, ни должности «крота»: тот тщательно скрывал свою личность даже от непосредственного куратора и просил называть его Стас. В ЦРУ ему присвоили псевдоним Kowl (Капюшон). Красильников и его коллеги сумели вычислить, что предатель также бывал в Ирландии.

Это со стороны кажется, что работа контрразведки и разведки — это сплошные захваты, погоня, стрельба, выкручивание рук… Нет, это очень много черновой работы

Игорь Батамиров, ветеран контрразведки КГБ

Однако в списках выезжавших в Дублин и его окрестности чекистов было около сотни фамилий, а многие и вовсе значились там под псевдонимами. Чтобы установить реальные паспортные данные подозреваемых, контрразведчикам понадобилось три месяца.

Сложность была еще в том, что в этих журналах, амбарных книгах было написано, например: «Иванов Иван Иваныч плюс два, плюс десять». Нужно было выписать фамилию, а потом еще поднять на эту фамилию дату выезда, кто эти «плюс десять» или «плюс два»

Сергей Терехов, ветеран контрразведки КГБ

Параллельно с этим прорабатывались те сотрудники КГБ, которые имели отношение к спецпрепаратам для слежки за представителями западных спецслужб. Красильников очертил круг подозреваемых — несколько сотен человек, которые работали в его отделе. Но среди них не было тех, кто был в Ирландии.

Расследование забуксовало, но неожиданно для чекистов «крот» выдал себя сам — рассекретил кураторам из ЦРУ советского агента, которого знал только он. А поскольку в отделе Красильникова, благодаря его стараниям, система хранения документации была доведена до совершенства, вычислить на этот раз шпиона труда не составило. Подняв карточку рассекреченного западными спецслужбами информатора, чекисты обнаружили, что его куратором являлся Сергей Воронцов — бывший замначальника 2-го отдела (контрразведка) управления КГБ СССР по Москве и Московской области.

В свое время Воронцов был подающим надежды разведчиком и управленцем, успел побывать в командировке в Ирландии, но в итоге его сгубила тяга к алкоголю.

«Предатель неделю был в шоке»

После того как руководство узнало, что Сергей пропил деньги из ведомственной казны и устроил пьяный кутеж на одной из явочных квартир, его понизили в должности до старшего уполномоченного. Это Воронцов оценил как личное унижение и решил мстить.

Он подкараулил автомобиль второго секретаря политотдела посольства США Джона Финни и через открытое окно бросил в салон записку с предложением сотрудничества и информационный бюллетень 2-го ГУ КГБ, который украл со стола своего начальника. При этом Воронцов представился сотрудником именно «американского» отдела 2-го Управления КГБ (подчиненным Красильникова) для того, чтобы стопроцентно заинтересовать ЦРУ.

Потому что престижно было в то время работать сотрудником контрразведки именно на американском направлении. Он повысил свой статус для того, чтобы завоевать доверие американцев

Валентин Клименко, ветеран контрразведки КГБ

При этом Сергей не оставил точного контакта — он обозначил в записке схему определенного алгоритма и предложил американцам через нее вычислить номер его телефона. Те с заданием справились и не пожалели: в период с 1984 по 1986 годы всего за 35 тысяч рублей Воронцов выдал ЦРУ важнейшую информацию в области контрразведки — о спецмероприятиях КГБ, методах и средствах слежки за представителями западных посольств, а также разведывательных акциях в отношении них.

От предателя сотрудники американского посольства узнали, что сотрудники КГБ были в курсе всех их способов сокрытия от слежки, что позволило американцам усовершенствовать систему ухода от советской наружки. Вычислив предателя, сотрудники КГБ провели в его квартире тайный обыск и нашли образцы того самого порошка, состав которого Воронцов рассекретил американцам. Операция по задержанию шпиона прошла успешно — «крота» скрутили около Дома культуры на Малой Лубянке в начале 1986 года.

Этот предатель неделю не разговаривал, был в шоке. И следователь возмущался: что мы с ним сделали, почему он молчит?

Сергей Терехов, ветеран контрразведки КГБ

«Он умел мастерски это делать»

Однако Красильников считал, что задержание «крота» — это полдела: в подобных операциях необходимо было обезвредить как минимум куратора шпиона. Для этого требовалось направить руководству пояснительную записку, где будут четко сформулированы задачи, обозначена основная цель операции и возможные неприятные для СССР последствия. Бумагу готовил сам Красильников, которого коллеги прозвали «золотым пером» за умение лаконично и предельно доступно изложить всю необходимую информацию.

Читабельность этих документов была такова, что многие восхищались, как он умел кратко, в сжатой форме изложить основные мысли. Потому что любая записка в ЦК КПСС не должна была быть больше полутора страниц. Красильников умел мастерски это делать

Валентин Клименко, ветеран контрразведки КГБ

Получив добро от руководства, Красильников приступил к подготовке операции по задержанию куратора Воронцова. Помочь в этом вызвался сам шпион, который до последнего надеялся избежать смертной казни. На встречу с «кротом» явился второй секретарь политического отдела посольства США Майкл Селлерс.

Он был переодет, у него было с собой два головных убора, он был в парике, у него были приклеены усы, а также были при себе очки без диоптрий

Валентин Клименко, ветеран контрразведки КГБ

После допроса в КГБ Селлерс был объявлен персоной нон грата. Воронцов, несмотря на все его старания, был расстрелян.

Еще одним довольно знаменитым «кротом», которого удалось рассекретить Красильникову, стал подполковник КГБ Леонид Полещук. Под руководством Красильникова проходила операция и по задержанию второго секретаря посольства США Пола Стомбауха, который был куратором завербованного американцами ведущего конструктора секретного бюро радиолокации НИИР (НПО) «Фазотрон» Адольфа Толкачева. После задержания этого опасного «крота» чекисты тоже решили взять и того, кто непосредственно с ним работал. Он явился на очередную встречу со своим подопечным, даже не подозревая, что перед ним находится загримированный под Толкачева двойник. Допрос задержанного и доставленного на Лубянку Стомбауха проводил лично глава «американского» отдела контрразведки.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, сюда. Вы находитесь в Комитете государственной безопасности, вы задержаны за совершение шпионской акции. Кто вы такой?

— Американский дипломат. Я хочу позвонить в посольство. Сейчас.

— Вы не дипломат, вы — шпион

Из протокола допроса сотрудника ЦРУ под прикрытием Пола Стомбауха, проведенного Рэмом Красильниковым

Подобным образом под руководством Красильникова в 80-е годы было проведено семь операций по задержанию сотрудников ЦРУ с поличным.

В 1988 году руководство КГБ поручило Красильникову проведение спецоперации под кодовым названием «Фантом». Главной ее целью было выявить канал американцев, который они использовали для вывоза своих агентов из СССР, — прецедентом послужиласкандальная история побега «крота» из КГБ Олега Гордиевского. Роль «инициативника», который должен был выйти на контакт с американским резидентом Джеком Даунингом, исполнял сотрудник КГБ Александр Жомов.

«Самый жесткий сектор советской контрразведки»

Такое мероприятие проводилось впервые: несмотря на то, что американцы и раньше подозревали в каждом «инициативнике» провокацию КГБ, такой практики у чекистов не было. Текст записки, которую Жомов должен был подбросить Даунингу в поезде «Москва — Ленинград», писал на английском языке Красильников. Это обращение и сделанную наружкой фотографию Джека и его супруги решили вложить в пачку сигарет: улучив момент, когда резидент отправится на перекур в тамбур, Жомов вышел вслед за ним, достал пачку и глазами указал на вложенное в нее послание.

Американцы пошли на контакт с большой осторожностью: первую беседу с Жомовым, получившим псевдоним Пролог, его куратор из ЦРУ Гарри Монтроул записывал на диктофон. Впоследствии запись изучили лучшие американские психологи, которые сошлись во мнении, что человек действительно намерен сотрудничать с США. Жомов пообещал выдать американцам всех завербованных Советским Союзом сотрудников ЦРУ и Госдепа. Это вызвало небывалый восторг в американской резидентуре.

Вся деятельность резидентуры ЦРУ была свернута и посвящена обеспечению этой операции

Игорь Батамиров, ветеран контрразведки КГБ

Красильников дал отмашку переходить к основному этапу операции — во время встречи с куратором Жомов поставил главное условие: он огласит все фамилии лишь после того, как окажется в США. Получив одобрение президента США Рональда Рейгана, сотрудники ЦРУ начали подготовку к операции по доставке «агента» в Америку и рассекретили чекисту способ переброски в США через Финляндию. Операция «Фантом» закончилась успешно — столь важный для ЦРУ канал по вывозу шпионов был заблокирован.

Более чем за десять лет работы отделом Красильникова было рассекречено около двадцати агентов ЦРУ из числа чекистов, разведчиков и сотрудников секретных ведомств. Также под арест угодили десять «инициативников» — советских граждан, которые сами пытались начать сотрудничество с западными спецслужбами.

Подробности большинства проведенных Красильниковым успешных операций по выявлению американских шпионов на территории СССР по сей день хранятся в архивах ФСБ под грифом «секретно». В отставку Красильников вышел в 1992 году в звании генерал-майора, в копилке его наград к этому времени имелось 14 медалей и 13 орденов. Он продолжил передавать свой опыт молодому поколению чекистов, читая лекции в Академии ФСБ. Из-под пера контрразведчика вышли книги «КГБ против МI-6. Охотники за шпионами», «Призраки с улицы Чайковского», «Конец «крота»».

Советский сектор [контрразведки] — это, наверное, самый жесткий отдел: там все под контролем

Эдвард Ли Говард, бывший агент ЦРУ, выдавший шпиона Адольфа Толкачева

Личность Красильникова была настолько популярна у американцев, что в начале 2000-х годов в Голливуде решили снять фильм, основанный на биографии легендарного чекиста. Роль главного контрразведчика СССР должен был сыграть Роберт Де Ниро, артист успел лично познакомился со своим прототипом. Была достигнута договоренность, что перед началом съемочного процесса с Красильниковым согласуют сценарий. Но не успели — 16 марта 2003 года легендарного контрразведчика не стало. Рэм Красильников вошел в историю спецслужб как лучший охотник за шпионами эпохи холодной войны: за время его работы в должности главы «американского» контрразведывательного отдела агентурной сети ЦРУ был нанесен сокрушительный удар.

Анна Комиссарова

Оригинал материала: “Лента.ру”