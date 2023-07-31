 

Отклонена инициатива главы комитета СФ по экономической политике Кутепова о разрешении использования маткапитала на спортивные секции для детей и медицинское страхование младенцев до года

31.07.2023, 17:10, Разное
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Представители властей уточнили, что закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» уже предусматривает возможность использования материнского капитала на дополнительные образовательные услуги, включая занятия в кружках и спортивных секциях. “Предложенные законопроектом меры дублируют уже существующие гарантии предоставления бесплатной медицинской помощи и лекарственных средств для детей, финансируемых, в том числе, из федерального бюджета, а также направления использования материнского капитала. С учетом изложенного принятие данного закона будет избыточным”, – говорится в отзыве (цитата по ТАСС).

Напомним, что о подготовке проекта закона господина Кутепова стало известно в мае. С 1 февраля материнский капитал был проиндексирован на 11,9%. В настоящее время размер выплаты составляет 587 тысяч и 775,6 тысяч рублей за первого и второго ребенка соответственно. Согласно действующему законодательству, материнский капитал можно использовать на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.


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