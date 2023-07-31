Министерство финансов предложило новый метод контроля за бюджетными нарушениями без предупреждения об проверках.

Представитель ведомства рассказал «Ведомостям», что планируется внедрить систему начиная с 2025 года. В рамках данной системы Минфин собирает и анализирует данные о деятельности госучреждений из информационных ресурсов и внешних источников. Такой подход позволит снизить административную нагрузку на госпредприятия в условиях трансформации экономики.

По словам источника из Счетной палаты, на данный момент ведется постоянный мониторинг и проверка деятельности участников бюджетного процесса, контроль исполнения госпрограмм и национальных проектов. На основе анализа этих данных формируется план проверок.

Заместитель министра финансов Алексей Лавров на прошлой неделе предлагал ввести новый инструмент при проведении проверки участников бюджетного процесса. Идея заключается в анализе сведений о деятельности организации, которые сохраняются в базе данных.