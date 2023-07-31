Собянин рассказал о новинках мобильного приложения “Электронный дом”

При обновлении приложения “Электронный дом Москва” учтено большинство пожеланий пользователей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что на главном экране появился раздел с новостями дома, района и всего города. В разделе “Популярное” представлены наиболее востребованные сервисы – например, можно подать заявку о проблеме в доме или дворе.

Раздел “Важное” содержит уведомления об опросах и голосованиях, плановых отключениях воды и другую полезную информацию. В “Истории” можно найти полезные статьи и советы.

“Кроме этого, на главной странице будет видно количество баллов, которые начисляются за активность в “Электронном доме” и других городских проектах. Их можно обменять на поощрения на сайте “Миллион призов”, – отметил Собянин.

Российская столица ранее завоевала гран-при премии “Умный город” за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Наградой отмечены цифровой двойник Москвы, столичный метрополитен, туристический сервис RUSSPASS, система аналитики в городском видеонаблюдении и Инвестиционный портал Москвы.