Стоимость нового кроссовера BelGee X50 в РФ может составить 2,3 млн рублей

В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера BelGee X50, который обнаружен в Минске.

Кадры сделаны непосредственно на территории дилерского центра в Белоруссии. Предполагается, что речь идет об экземпляре, который доставили первой партией для продаж в республике. Под капотом паркетника BelGee X50 расположен 1,5-литровый двигатель, который обладает мощностью 177 л.с. Автомобиль приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Стоимость автомобиля составляет около 2,3 млн рублей в начальной конфигурации. Вместе с тем пока остальные технические параметры и особенности комплектаций кроссовера BelGee X50 не раскрывают публике.