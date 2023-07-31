ОДК–Сатурн вновь собрал на слет молодежь корпорации

ОДК–Сатурн в сорок второй раз организовал слет молодежи. Мероприятие проходило на игровой площадке «Полигон» с 28 по 30 июля 2023 года.

За победу в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах боролись представители 11 команд: ОДК–Сатурн, ПК «Салют» АО «ОДК», ОДК–Кузнецов, филиала ОДК–Сатурн – ОМКБ, дочерней компании «Сатурн – Инструментальный завод» и базового вуза – РГАТУ имени П. А. Соловьева.

«Молодежный АэроКосмический слет» – именно такое название дали организаторы мероприятию в честь 60-летия со дня полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Космическая тематика прослеживалась и в приветствии команд – «Эй, небо, сними шляпу!», и в творческом конкурсе «В то время, когда наши космические корабли…», посвященном 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая, и в конкурсе пародий «Третий день. Полет нормальный».

Директор по производству ОДК-Сатурн Дмитрий Нерубенко на церемонии открытия слета дал старт мероприятию известной фразой первого космонавта Юрия Гагарина – «Поехали!»

– Мы ждем от аэрокосмического слета новых идей, которыми всегда фонтанируют участники. Но самое главное в таких мероприятиях – сплочение. Командный слетовский дух объединяет участников из разных предприятий корпорации, разных городов и вузов. Идет обмен опытом, знаниями, позитивом. Налаживаются внутрикорпоративные связи. Молодежные слеты помогают выявлять яркие личности, что позволяет максимально использовать их потенциал в создании и производстве высокотехнологичной продукции,- сказал директор по производству ОДК-Сатурн Дмитрий Нерубенко.

Спортивная программа традиционно состояла из игровых, водных, беговых видов спорта.

Вопреки капризам погоды слетовцы ориентировались на пересеченной местности, преодолевали вертикальные подъемы, используя туристское снаряжение, стреляли из винтовок, играли в лазертаг, соревновались в интеллектуальном кроссе.

Три дня без остановки и как результат – заряд позитива, укрепление корпоративных и партнерских связей, настрой на выполнение производственных задач.

По итогам 42-го (летнего) Слета молодежи ПАО «ОДК-Сатурн» лучшими стали рыбинские «НаноЁжики» (ОДК-Сатурн; 1-е место в общем зачете, Кубок памяти Андрея Савина и Кубок памяти Сергея Лобастова), на 2-ом месте – омская «Красная машина» (филиал ПАО «ОДК-Сатурн» – ОМКБ), 3-е место – «СВ-Шоу» (ОДК-Сатурн). Кубок Слета молодежи вручен команде «Гренки» (ОДК-Сатурн; 4-е место).

Учредители слета – ОДК-Сатурн, ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА, АКБ «Новикомбанк», Банк ВТБ. Организаторы – управление по социальным программам, спортивный центр и совет молодежи рыбинского предприятия ОДК, а также Ярославское региональное отделение Союза машиностроителей России.