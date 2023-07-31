Скандалы: IQ-квартал и «Око-2»

Кому принадлежат и что располагается в атакованных башнях Сити

Украинские дроны, атаковавшие сегодня Москву, повредили две башни в престижном районе Москвы — Москва-Сити. Здесь располагается самая дорогая в стране коммерческая недвижимость. Некоторые башни — частная собственность, часть из них — совместное частно-государственное партнерство. Некоторые принадлежат государству.

Оно владеет 40% всех площадей в комплексе. 40% принадлежит крупному бизнесу: «Транснефть» владеет 54-этажной башней «Эволюция», а «Россельхозбанку» принадлежит небоскреб №1 IQ-квартала. Банк «ВТБ» выкупил целиком 70-этажную «Евразию» и 40 этажей офисных площадей в «Федерации Запад» впридачу, сообщает официальный сайт продаж Москва- Сити.инфо .

Сильнее всего пострадала башня IQ-квартал. Она состоит из двух зданий и принадлежит государственной компании Дом.рф и Россельхозбанку. Она была построена в 2015 году. Продажи недвижимости начались в 2016 году. Поначалу на верхнем этаже в ней разместился Россельхозбанк, остальные этажи 42-этажного здания сдавались. Предлагались в аренду и торговые площади на первом этаже.

На портале ЦИАН продаются 11 квартир в IQ-квартале.

В основном, это двухкомнатные апартаменты площадью от 50 до 60 кв. м. Они стоят от 28 до 45 миллионов рублей, или от 311 тысяч долларов до полумиллиона долларов. Есть одна пятикомнатная квартира на 15 этаже площадью в 105 кв.м за 70 миллионов рублей. Объявление гласит:

«Интерьерное решение каждой студии уникально, но выдержанно в единой стилистике! В ремонте использовались премиальные материалы, заказная мебель по эскизам дизайнеров, светильники и декор от лучших европейских и российский брендов! Апартаменты оснащены кондиционерами, тёплыми полами в с/у, большими телевизорами, проведён интернет и телевидение, видеонаблюдение в общей зоне, установлен бойлер. »

Большинство площадей в башне занимают Минэкономики, Минцифры и Минпромторг. Помимо этого, ведомства занимают 26 этажей в комплексе ОКО, где повылетали стекла.

Рыночная стоимость комплекса IQ квартал, по оценке Форбс, составляет 60 миллиардов рублей. Общая площадь — 228 тысяч квадратных метров. Здесь есть и блок апартаментов. Кому принадлежат квартиры, не сообщается, однако всего в Москве-Сити владельцам апартаментов принадлежит 5% комплекса.

ОКО-2 — частно-государственное партнерство между ДГИ Москвы и Гавриилом Юшваевым. Юшваев был акционером концерна «Вимм-Билль-Данн», стоимость которой на Юнь-Йоркской фондовой бирже в 2007 году оценивалась более, чем в 4 миллиарда долларов. Юшваев попал в новости в 2021 году, когда его охранники в башне ОКО-2 начали перестрелку из-за того, что одному из гостей не понравилось, как припаркован автомобиль бизнесмена. Юшваев, как и хоккеист Павел Буре, были гостями на праздновании дня рождения Дмитрия Павлова.

Башню «Око-2», вернее, часть в 20 тысяч квадратных метров, арендовал Яндекс. Ведомости в 2019 году сообщали, что Яндекс хотел арендовать все свободные площади, что составляло до 45 тысяч квадратных метров, однако их опередили Hyundai и S8 Capital. На площади в «Око-2» было много претендентов, таких, как фармацевтическая компания Novartis, Модульбанк, Российский футбольный союз. Как сейчас распределяются площади, неясно из-за того, что многие крупные компании покинули Россию из-за санкций.

Теперь у владельцев супернедвижимости возникают другие проблемы — как обеспечить безопасность тысяч людей, работающих в Москва-Сити.

«Сразу несколько госучреждений и ФПГ после прилета беспилотников в „Сити“ решили провести экстренные курсы по безопасности для своих работников, они будут проведены уже в самое ближайшее время, уже очень скоро — буквально в начале следующей недели. Также топ-менеджеры пообещали поднять „на государственном уровне“ вопрос о возможности (и рациональности) включения воздушных тревог в случае угрозы атаки дронов. Но они сделали оговорку, что решающее решение все равно в этом плане останется за федеральной и местной властью и силовиками», — цитирует тг-канал Brief неназванный источник, знакомый с работой расположенных в «Москва-Сити» федеральных ведомств и бизнес-структур.

Политолог Марат Баширов полагает, что госслужащие могут завтра не приходить на работу:

«По технике безопасности, надо помещения и системы эксплуатации зданий проверять и сертифицировать заново. Молчу уж про психологическое состояние сотрудников министерств и крупных коммерческих организаций.»

Аналитик Георгий Бовт считает, что налеты дронов на Москву продолжатся:

«А если ночные атаки дронов сменятся дневными, причем в рабочее время? Надо быть готовыми к этому. Это следующий этап эскалации. Говорят (и не без оснований, конечно), что бьют ночью, поскольку днем дрон легче обнаружить и сбить. Но есть и другая версия: не хотят портить (себе перед союзниками) пиаркартинку видами жертв среди гражданского населения. Пока не хотят.»

Депутат от СР Дмитрий Гусев предлагает создать «купол безопасности» над Москвой.

«Элементы радиоэлектронной борьбы должны быть расположены по периметру столицы, а также над критической инфраструктурой, предприятиями и общественными зданиями. Купол безопасности нужно создавать как можно скорее, поскольку атаки дронов очень серьезно влияют на психологическое состояние жителей», — отметил он.

Чего депутат, видимо, не знает: купол безопасности над Москвой уже действует. Эксперты по безопасности рассказали «НИ», что Москва хорошо защищена от нападения с воздуха, лучше, чем Израиль, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член РСМД Василий Кашин:

«Российская система ПВО прикрывает значительно большую территорию. Но в принципе, российская имеет стратегический уровень с большими системами противоракетной обороны, включает в себя ПРО от ракет средней дальности, включает в себя большие ЗРК (С-300 ВМ, С-400), способные сбивать аэродинамические цели на очень больших дальностях до 400 км. Комплексы средней дальности семейства БУК и дальше комплексы малой дальности в виде ТОРов и Панцирей.»

Однако этих средств, видимо, недостаточно.

Плохая новость для владельцев элитной недвижимости в Москва-Сити в том, что придется вкладываться в системы оповещения и отлаживать подземные укрытия для людей. Для арендаторов и жильцов есть положительный момент — можно снизить арендную плату.

Оригинал материала: “Новые Известия”