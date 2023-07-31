Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выходит в 2024 году: утечка информации от бывшего сотрудника студии Virtuos Games

Новость официального ремейка культовой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion стала настоящим сюрпризом для поклонников франшизы. Согласно утечке информации, которую портал XFire сообщил, компания Bethesda планирует выпустить ремейк под кодовым названием “Altar” к концу 2024 или началу 2025 года.

Утечка данных произошла на форуме Reddit, где бывший сотрудник студии Virtuos Games поделился подробностями о грядущем ремейке. По его словам, разработка ведется на базе мощного графического движка Unreal Engine 5, но также проводятся работы и с использованием оригинального движка. Впрочем, точный характер ремейка пока остается загадкой: будет ли это полноценно переработанная версия игры или улучшенное издание с более высоким разрешением и детализацией, пока никто не знает.

Ответственность за производство ремейка легла на плечи студии Virtuos Games в Париже, которой в этом проекте помогает студия Black Shamrock. Bethesda, в свою очередь, выступает в роли издателя и контролера качества, что должно гарантировать высокий уровень исполнения.

Однако не только официальные разработчики проявляют активность в сфере обновления The Elder Scrolls IV: Oblivion. Фанаты игры уже десять лет работают над своим собственным ремастером с названием Skyblivion, созданным на основе движка игры The Elder Scrolls V: Skyrim. По их планам, релиз Skyblivion ожидается также в 2025 году, что позволит игрокам насладиться обновленной версией классической ролевой игры.

Пока все руки заняты работой над ремейками, сами разработчики Bethesda продолжают трудиться над следующей главой своей популярной серии – The Elder Scrolls VI. К сожалению, точной даты выхода игры и деталей о сюжете и геймплее до сих пор нет, что оставляет поклонников в ожидании и предвкушении. Ранее пожилая геймерша уже проявила свою недовольство задержкой релиза, подчеркивая огромный интерес общественности к грядущему проекту.