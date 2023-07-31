 

В парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки обустроят спортивные кластеры

31.07.2023, 15:40, Новости дня
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Власти Москвы сегодня активно занимаются комплексным развитием и благоустройством территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Там планируется построить масштабный парк, разделенный на несколько зон. Изюминкой новой точки притяжения станет уникальный дизайн, соответствующий характерному для этих мест старинному русскому промыслу – производству канители.

Так, в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки обустроят спортивные кластеры. В частности, в зеленой зоне планируется оборудовать хоккейную коробку, площадки для игры в волейбол и баскетбол, уличные тренажеры, столы для пинг-понга и шахмат, скейт-парк и памп-трек, большое футбольное поле и четыре малых.

Примечательно, что для организации специалистам приходится проводить дополнительные инженерные работы, что бы сбалансировать ландшафт оврагов с большим перепадом высот. До этого они демонтировали гаражи на данной территории.

После прокладки ливней канализации специалисты приступили к возведению нескольких площадок. Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников, в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки появится два спортивных кластера и еще отдельные площадки.

“Первый спортивный кластер — западный — появится около станции метро “Зябликово” на Ясеневской улице, второй — восточный — с другой стороны парка в районе 21-го километра МКАД. Также заняться спортом можно будет в районе домов 54–56 на Воронежской улице и в отремонтированной воркаут-зоне около дома 26, корпуса 3, строения 3 на Ореховом бульваре”, – рассказал чиновник.

Первичные работы идут параллельно в двух кластерах. Замглавы профильного ведомства напомнил, что в поймах также появятся детские площадки. Это значит, что после благоустройства отдыхать в зеленой зоне можно будет всей семьей. А большое футбольное поле идеально подойдет для тренировок профессиональных спортсменов.

Спортивными кластерами также смогут пользоваться учащихся из близлежащих школ. У жителей районов Зябликово и Орехово-Борисово Южное появится возможность заниматься спортом рядом с домом. Любители активного образа жизни получат 26 площадок. Как ранее подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, завершить работы планируется к сентябрю 2023 года.


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