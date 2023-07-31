Си Цзиньпин не смог воспользоваться автобусом из-за низкого социального рейтинга

Во время открытия нового жилого микрорайона в Пекине в сопровождении журналистов крупнейших СМИ и личных телохранителей глава КНР Си Цзиньпин сошёл с подготовленного маршрута и добрался до ближайшей остановки общественного транспорта, чтобы проехать на городском автобусе и убедиться в том, что простые китайские рабочие добираются до своих предприятий без неудобств.

Автобус прибыл точно по расписанию, и председатель с сопровождающими вошёл в салон. Си Цзиньпин попробовал использовать личный проездной, однако на экране считывателя отобразилась ошибка, указывающая на то, что при рейтинге в -17 баллов пользование общественным транспортом запрещено. При этом ранее получение отрицательного социального рейтинга считалось невозможным.

На председателя неожиданно ополчились пассажиры автобуса, требуя покинуть салон. Водитель отказался тронуться с места, сказав, что не готов везти человека с таким низким рейтингом, ведь он явно противник партии и лично Си Цзиньпина. Телохранители председателя и представители СМИ попытались противостоять гражданам, но несколько пожилых женщин, разочарованных долгим простоем, вытолкнули их из автобуса. Си Цзиньпин продолжил препирания, но был вынужден выйти после угрозы физического воздействия. После выхода председателя водитель закрыл двери и автобус продолжил движение по маршруту в штатном режиме.

На следующий день директор Народного рейтингового агентства КНР Ли Фунань прокомментировали рейтинг председателя правящей партии:

– Си Цзиньпин за счёт своего вклада в благополучие КНР набрал целых 255 балов. Но система учёта социального рейтинга не была рассчитана на такие большие числа, поэтому рейтинг председателя был преобразован в отрицательное значение -255 баллов, а затем вырос до -17 баллов. Мы уже работаем над новой версией приложения, в которой максимальным значением социального рейтинга будет 1024 балла, чего точно хватит для любых добрых дел нашего председателя.

—