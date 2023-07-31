В Китае представили обновленный флагманский седан Peugeot 508L 2024 года

В Китае продемонстрировали новый флагманский седан под названием Peugeot 508L 2024.

Данный автомобиль существенно превосходит предшествующие модификации по своему стилю. Серийное производство седана наладили на совместном заводе Dongfeng Peugeot. Автомобиль получил матричную головную оптику, стильную радиаторную решетку, улучшенные бамперы, выдвижные дверные ручки, а также новые задние фонари.

Под капотом использовали 1,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 211 л.с. Автомобиль во всех комплектациях оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Более точные характеристики новинки будут раскрыты после выхода на рынок.