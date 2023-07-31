Скандалы: Суды против приватизации

В России переигрывают итоги приватизации тридцатилетней давности

Один за другим ценные активы переходят под контроль государства. На том простом основании, что их приватизация была проведена с нарушениями. На днях был сделан очередной шаг в этом направлении. Генпрокуратура потребовала возврата 100% акций завода «Волжский оргсинтез», приватизированного в 1993–1996 годах. Его бенефициар Александр Соболевский, как следует из иска, «противоправно завладел» химическим предприятием, «представляющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В середине июля по аналогичному иску был конфискован 81% акций ПАО ТГК-2, контролирующего энергетические активы в пяти регионах России. По версии надзора, бенефициар компании Леонид Лебедев приобрёл бизнес на коррупционные доходы и незаконно занимался им, заседая в Совфеде. Формально миллиардер среди владельцев акций не значится – они принадлежат нескольким компаниям. В ТГК-2 потери собственников оценили в 3,5 млрд рублей.

Немногим ранее суд по требованию Генпрокуратуры обратил в доход государства 52% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП) – одной из крупнейших компаний, занимающихся погрузкой и разгрузкой судов. Ответчиками выступали депутат Госдумы Андрей Колесник, а также его жена и тёща. Эта история стала продолжением разбирательства с другими акционерами КМТП. Ещё в марте был наложен арест на 46,5% акций, находящихся под контролем Дмитрия Пурима. Прокуратура настаивала на их изъятии, обосновав иск тем, что порт «имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства» и при этом находится под контролем группы лиц с иностранным инвестором. В итоге суд удовлетворил требования истца в полном объёме.

Таким образом, в России набирает обороты процесс национализации серьёзных активов. Наблюдатели тем временем задаются вопросом: останутся они в руках государства или грядёт новый передел собственности с приватизацией?

Василий Колташов, экономист

– На самом деле национализация – это термин, означающий переход имущества в распоряжение нации или государства как представителя нации. Национализация может иметь самые разные формы. Она может иметь форму выкупа, она может иметь форму деприватизации по суду, на основе расследования. То есть здесь могут быть разные подходы. Не стоит ожидать каких-то резких действий, как во время, скажем, революции: пришли и всё национализировали. И по этому поводу тогда ещё Ленин сказал, что столько всего национализировали, что непонятно, кто теперь этим управлять будет и как во всём этом разобраться.

Константин Двинский, политолог

–У меня возникает лишь один вопрос. Когда активы Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Кузьмичёва будут национализированы в России? Альфа-Банк остаётся одним из крупнейших банков страны и приносит его акционерам довольно существенную прибыль. Не предпринимая решительных действий, государство показывает всем остальным, что можно как угодно относиться к России, презирать нашу страну и народ, не неся за это никакой ответственности.

Интернет-пользователи:

– Надо газ, нефть и природные ресурсы национализировать, а порт и т.д. – это мелочь.

– Лиха беда начало, как говорят в народе, хорошо бы процесс продолжился.

– Понятие «национализация» умерло вместе с СССР. Не национализация, а смена собственника.

– Тогда почему в кругах элиты витает план приватизации?

– Это очень мало! Необходимо все жизненно важные для страны фабрики, заводы, логистику вернуть в государственную собственность.

Иван Дмитриев

Оригинал материала: “Наша Версия”