Флагман Xiaomi 14 обойдет iPhone 15 по тонкости рамок

Как ранее сообщал журналист Bloomberg Марк Гурман, для достижения такой невероятной тонкости рамки в 1,5 мм, Apple планирует использовать специальную технологию литья под низким давлением (LIPO), ранее применявшуюся в Apple Watch и iPad. Но согласно утечкам от Ice Universe, Xiaomi собирается представить смартфон Xiaomi 14, который выйдет вскоре после релиза флагмана Apple и станет новым лидером среди мобильных устройств по этому показателю.

Насколько тонкими окажутся рамки в китайском устройстве и какая именно технология производства будет использована, пока не сообщается. Однако уже сейчас смартфон Xiaomi 14 связывают с множеством интересных характеристик. По слухам, презентация ожидается в октябре или ноябре 2023 года. Устройству приписывают симметричные рамки по всему периметру экрана, флагманские камеры, разработанные совместно с Leica, а также мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Касаясь дизайна задней панели, по утечкам, ожидается, что он не сильно изменится по сравнению с Xiaomi 13.