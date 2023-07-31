Минфин РФ: Ослабление курса рубля связано с торговым балансом и спросом на валюту

Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее, заявил глава Министерства финансов Российской Федерации, Антон Силуанов. В интервью агентству ТАСС министр отметил, что влияние также оказывает время года, так как лето сопровождается увеличенным спросом на валюту из-за отпусков и поездок за границу.

Предсказуемость курса рубля имеет принципиальное значение для Минфина и является важной особенностью как для граждан, так и для бизнеса. Антон Силуанов подчеркнул, что стабильный курс валюты сдерживает инфляционные риски, что является приоритетным вопросом для правительства и Центрального банка РФ. Он отметил, что высокая инфляция негативно сказывается на наименее защищенных слоях населения.

Министр также заверил, что Минфин не рассматривает возможности регулирования курса рубля. По его словам, данная практика уже была испробована и оказалась неэффективной, так как требовала больших расходов золотовалютных резервов и исказила условия внешней торговли.

С другой стороны, глава Центрального банка РФ, Эльвира Набиуллина, высказала мнение о том, что дезинфляционные риски для российской экономики в настоящее время незначительны. Вместо этого, она обозначила более серьезную угрозу в возможном ужесточении западных санкций против РФ. Действуя в соответствии с этими обстоятельствами, Совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку до 8,5% годовых, что стало решением 21 июля. Ранее ставка находилась на уровне 7,5% и не менялась с сентября 2022 года.