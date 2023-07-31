 

В Басманном районе построят детский сад на 200 мест

31.07.2023, 14:19, Новости дня
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Детский сад возведут в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Средства выделены из городского бюджета, отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что общая площадь детского сада составит 6,6 тысячи квадратных метров. Здание построят по адресу: улица Госпитальный Вал, дом 3, корпус 1.

Сейчас на месте будущего дошкольного учреждения находится аварийный жилой дом. Его планируется снести, уточнила Пятова.

Она напомнила, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу создать во всех районах удобную инфраструктуру. Важно, чтобы ей могли пользоваться все местные жители, подчеркнула Пятова.

Ранее сообщалось, что детский сад на 300 мест построят в поселении Рязановское Новомосковского административного округа. Дошкольное учреждение будет соответствовать всем столичным требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды.

Детский сад появится около домов четвертой очереди строительства в составе крупного жилого комплекса в селе Остафьево. Образовательный объект сможет обеспечить работой 65 человек.

В дошкольном учреждении создадут все условия для всестороннего развития детей. Совокупная площадь здания составит около четырех тысяч квадратных метров.

За первые шесть месяцев 2023 года в пяти округах Москвы построили 17 социальных объектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, в районах Солнцево и Очаково-Матвеевский появилось два новых детских сада. В Северном Бутове возвели спорткомплекс “Качаловский”, а в Богородском готовят к открытию взрослую поликлинику.

До конца текущего года планируется завершить строительство общеобразовательной школы в 17-м квартале района Некрасовка. Еще одно образовательное учреждение появится в 2024 году на 6-й Радиальной улице в Бирюлеве Восточном.

В сентябре 2022 года в столичные детские сады, школы и колледжи пришли более 1,6 миллиона ребят. Это абсолютный рекорд в истории Москвы. По сравнению с 2010 годом число учащихся выросло в полтора раза.


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