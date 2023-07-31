 

В РФ запустили производство УАЗ «Патриот» с ДВС V8 от Toyota

31.07.2023, 14:10, Разное
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Специалисты тюнинг-ателье Armour Group начали принимать заказы на бронированный внедорожник AGlion.

Автомобиль выполнен на базе российской модели УАЗ «Патриот». Главной особенностью транспортного средства указали мощный V8 агрегат, который произведен Toyota. Существенную доработку прошла автоматическая коробка передач и подвеска. По внешнему виду внедорожник практически ничем не отличается от модели «Патриот», однако отдельные детали все же указывают на новое исполнение.

Под капотом использовали 4,6-литровый бензиновый двигатель. Кроме того, внедорожник получил бронезащиту и усиленные амортизаторы и увеличенные колесные диски, придающие более дорогой вид автомобилю.


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