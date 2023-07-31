В вашем шкафу уже есть все, чтобы быть на вершине стиля: 5 советов, которые помогут найти эти модные сокровища

Принимать разумные решения, когда дело доходит до нашей одежды, может быть так же весело, как и ходить по магазинам. Мы все знаем, каково это, когда ваш стиль меняется быстрее, чем ваш гардероб, и многие из наших любимых вещей могут в конечном итоге просто пылиться. Однако, проявив немного творчества, можно создать собственный стиль из того, что уже есть в шкафу. А сегодняшняя статья в этом вам поможет.

Экологичный выбор всегда актуален

Создание гардероба, который выдержит испытание временем, является сложной задачей в эпоху влиятельных лиц из соцсетей. Тем не менее в нашем шкафу уже есть базовые вещи, которые вселяют надежду. У всех нас действительно есть те самые несколько вещей, которые мы надеваем постоянно, независимо от того, сколько одежды у нас в шкафу.

Инвестиции в одежду, к которой вы будете возвращаться снова и снова, не только сэкономят ваши деньги. Это также не добавит материальных отходов, создаваемых индустрией моды каждый день по всему миру. Если вы покупаете новое только ради трендов, вы в конечном итоге начинаете захламляться, что приводит к тому, что тонны текстильных отходов оказываются на свалках. На разложение материалов могут уйти сотни лет.

Не недооценивайте базу

Выбирайте вещи, которые можно использовать в разных нарядах изо дня в день, и опирайтесь на удобные и практичные материалы. Джинсовая ткань всегда хороша своей способностью противостоять износу. Джинсы всегда популярны, так что вам не нужно беспокоиться о разных оттенках или рисунках, которые мешают сплоченности вашего образа.

Простые футболки также являются основой или базой многих образов. Черную футболку можно носить с кожаной юбкой и курткой, а белую легко сочетать с классическими джинсами. По словам экспертов, бюстгальтер без косточек и кардиган считаются проверенной и надежной комбинацией, а макси-юбки и брюки с высокой талией идеально сочетаются с футболками, кардиганами и жилетами. Наслаивая, удваивая или утраивая базовые вещи, такие как майки и свитера, можно создать забавные и кокетливые образы.

Создайте свой фирменный стиль

Доверие к своему шкафу требует доверия к собственному чувству стиля, но это легче сказать, чем сделать. Поиск новых способов добавления вещей в образы, которые у вас уже есть, поможет вам сохранить свой личный стиль, оптимизировать гардероб и возродить вашу любовь к одежде, которая у вас уже есть. Важно делать моду интересной, не тратя деньги на каждую новую тенденцию.

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Свежий взгляд может помочь вам определить, что вам нравится и не нравится с точки зрения вашей личной эстетики. Поэтому вы можете позвать друга, чтобы он помог развить ваши предпочтения. Оцените свой гардероб и создайте новые комбинации из старых вещей.

Стиль Y2K всегда актуален

Одним из главных спасительных преимуществ в мире моды является то, что все старое можно снова сделать новым при правильном видении. Одежда, которую мы стыдились носить в 2000-х годах, снова в моде, включая зажимы-бабочки и брюки с заниженной талией. Мы можем просто внести некоторые коррективы в соответствии с нашими вкусами, например добавить колготки в сеточку под джинсы с низкой посадкой, носить мокасины с милыми высокими носками.

Широкие брюки и мешковатые джинсы в этом году популярны. Как и ретро-кроссовки и простой и утилитарный стиль, который мы носили в 90-х и 2000 году. Наверняка у вас осталось несколько таких вещей из прошлого. Если нет, не бойтесь перепрофилировать старые вещи. Не покупайте вещь только потому, что она отлично смотрится на ком-то, кем вы восхищаетесь или на кого подписаны в соцсетях. Думайте об особенностях своей фигуры, размере и о том, связан ли их образ жизни с вашим, прежде чем позволить кому-то повлиять на себя.

Все внимание аксессуарам

Старые аксессуары занимают меньше места в шкафу, чем ваши любимые трикотажные изделия или куртки, а украшения, шарфы и ремни также имеют множество потенциальных применений. Например, серьги можно использовать в качестве центрального элемента ожерелья. Не бойтесь добавлять аксессуары и разнообразные узоры. Яркий цвет всегда оживляет старый наряд.

Разумный риск, связанный с модой, окупается, и вы можете включить старые шарфы в свою линейку аксессуаров, носить их как нарукавные повязки эпохи 2000 года или повязывать их на талии. Точно так же сейчас больше внимания уделяется ремням, которые модницы носят, сложив вдвое и втрое, чтобы создать захватывающую рябь текстуры в фокусных точках своих нарядов.