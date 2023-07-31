Делаем скучный классический образ легким и кокетливым: как добавить элементы балетной эстетики к маленькому черному платью

Маленькое черное платье является самой настоящей классикой, которая должна быть в гардеробе каждой модной и стильной девушки. Чтобы сделать привлекательный, кокетливый и легкий образ, стоит добавить балетную эстетику.

Балеткор включает в себя добавление оттенков бледно-розового, колготок, бантов, кружева, тюля и подобных элементов в образ, чтобы придать наряду особую изюминку. Можно также добавить билетную эстетику в свою прическу и бьюти-процедуры. Например, можно собрать волосы в тугой пучок.

Многие модные дизайнеры представили новые образы с балетным уклоном. Однако необязательно быть настоящей балериной или даже моделью, чтобы принять участие в этом тренде. Одна из замечательных особенностей эстетики заключается в том, что она доступна каждому. Если хочется попробовать балетную эстетику, но совершенно не нравятся пастельно-розовые платья и шелковые юбки с запахом, не стоит беспокоиться.

Можно легко комбинировать девчачью эстетику с классическим маленьким черным платьем для более уникального, модного образа, который соответствует личному стилю. Вот несколько отличных идей.

Колготы пастельных тонов

Маленькое черное платье может выглядеть еще более стильно и привлекательно, если добавить к нему немного балетной эстетики. Для этого отличным вариантом станут красивые пастельные аксессуары, которые выглядят действительно стильно, эффектно и просто фантастически. Интересным вариантом станет выбор колгот, украшенных крошечными бантиками. Это просто отличный элемент балетного стиля.

Если хочется такой образ более гранжевым, стоит дополнительно надеть черные носки вместе с туфлями “Мэри Джейн”. Это более дерзкий вариант классической обуви.

Черное платье с туфлями такого же цвета, но с более яркими контрастными колготами станет отличным решением. В итоге получится стильное и модное решение, которое поможет подчеркнуть балетную эстетику. Однако если колготки не нравятся, то вместо этого можно надеть бледно-розовые гетры или же сменить туфли на балетки своего любимого розового оттенка.

Добавить красивое болеро

Чтобы добавить своему образу невероятную балетную эстетику, можно использовать полупрозрачную накидку пастельных тонов. Такое изделие выглядит просто невероятно, ярко и стильно. Болеро действительно идеально сочетается с черным платьем.

Также можно накинуть на плечи свитер пастельных тонов. Он в полной мере соответствует эстетике балерины.

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Добавить соответствующие аксессуары для волос

Можно добавить пастельные элементы в виде аксессуаров для волос, таких как ленты или банты, чтобы завершить создаваемый образ.

Очень интересно и стильно выглядит высокий хвост с симпатичным розовым бантом для волос. Чтобы сделать образ еще более интересным, стоит добавить привлекательную пару розовых сапог по колено и подходящую розовую сумочку.

Также отличным решением станут красивые и модные аксессуары любых других светлых оттенков, таких как мятно-зеленый, нежно-голубой, бледно-фиолетовый.

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Кружево и тюль

Такие элементы помогут выглядеть просто потрясающе и стильно, а также с их помощью можно добавить нотку балетного стиля в создаваемый образ.

Черное платье с кружевом или тюлем помогает придать образу нотку женственности и романтичности.

Стильные банты

Чтобы выглядеть просто невероятно и сказочно, стоит выбрать для себя модный наряд, украшенный бантами. Такая одежда идеально подходит как для повседневной носки, так и для вечернего выхода.

Чтобы добавить в свой образ балетную эстетику, можно использовать также многие другие аксессуары и предметы, в том числе гетры, балетки, ленты для волос и ободки.

Хорошо будет смотреться платье-комбинация с воротником-хомутом и кружевное мини-платье без бретелек. Если хочется придать своему наряду элегантный и мечтательный оттенок, стоит использовать красивые аксессуары пастельных тонов.