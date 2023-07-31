 

Стартовали съёмки седьмого сезона «Клана Сопрано» с помощью нейросетей

31.07.2023, 13:33, Разное
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Режиссёр Дэвид Чейз сообщил, что сериал «Клан Сопрано» получит продолжение – решено доснять седьмой сезон при помощи современных технологий. 16 новых серий нарисуют и озвучат при помощи генеративных нейросетей.

Неоднозначное завершение шестого сезона было вызвано сложностями производственного процесса, признал Чейз. Смерть Джеймса Гандолфини, как казалось, поставила на проекте окончательную точку, однако теперь всё изменилось.

«Современные технологии позволят снять новый сезон с другими актёрами, эта работа уже идёт. Затем мы воссоздадим аутентичное лицо Тони Сопрано с помощью и нейросетей, и традиционных технологий компьютерной графики. Мы даже сможем омолодить остальных актеров до их возраста, когда были прекращены съемки шестого сезона».

Чейз добавил, что рассчитывает на перевод и дубляж нового сезона Дмитрием «Гоблином» Пучковым – именно его озвучивание гарантировало предыдущим сезонам мировой коммерческий успех.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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