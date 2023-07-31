Скандалы: Разобрать на атомы

Структуры Алексея Мордашова заваливают исками производителя уникальных атомоходов

Проект 22220 по строительству атомных ледоходов не успев занять фарватер, начал тонуть в судебных разбирательствах. Это может поставить под вопрос инициативу президента, реализуемую Объединенной судостроительной корпорацией и структурами «Росатома». Больше всего претензий к авторам проекта у «Северстали» Алексея Мордашова. При этом, в тяжбы втянуты «Киров-Энергомаш» Георгия Семененко, «Русэлпром» Владимира Дорохина, «Согас», связанный с Юрием Ковальчуком.

Так закалялась сталь

Арбитражный суд Санкт-Петербурга взыскал с АО «Балтийский завод» 127,6 миллионов рублей задолженности и еще 6,4 миллиона рублей неустойки и 200 тысяч рублей госпошлины в пользу АО «Северсталь Дистрибуция». Таким образом, иск был удовлетворен в полном объеме Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции, однако, согласно картотеке арбитражных дел, таких ходатайств на данный момент не поступало.

Речь идет о задолженности по договору, заключенному сторонами еще в конце 2020 года, о поставке металла для строительства атомного ледокола «Якутия» – четвертого судна такого типа в стране и третьего в своей серии. Расплатиться за полученные от «Северстали» материалы предприятие не смогло. Общая сумма договора неизвестна, однако считается, что металл составляет около 30 % от стоимости атомохода, которая в случае с «Якутией» оценивается в 15 миллиардов рублей.

Требования, предъявленные «Северсталью» могут обескровить верфь, выполняющую важный государственный заказ. Тем более, что вокруг атомоходов и без того накопилось достаточно споров и скандалов – слишком много для проекта, требующего высокой степени секретности.

Атомный мотор

Строительство атомоходов ведется в рамках проекта 22220. В рамках него уже были запущены в эксплуатацию судна «Арктика», «Сибирь» и «Урал». «Якутия» стала следующей в этой серии, и была спущена на воду в ноябре прошлого года в присутствии президента РФ Владимира Путина. Однако работы на нем еще не завершены – судно достраивается на плаву, готовится к швартовным испытаниям и должно быть введено в эксплуатацию в конце нынешнего года. Известно, что в середине июля сюда погрузили паротурбинную установку левого борта.

Сейчас к спуску на воду готовится еще один атомный ледоход «Чукотка». Проект предусматривает создание еще двух судов – «Камчатка» и «Сахалин», но они только готовятся к закладке.

Строительством судов занимается Балтийский завод на основании договора, заключенного с ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Общая стоимость проекта по состоянию на 2019 год, когда контракт включал пять атомоходов, составляла 100 миллиардов рублей.

Погрязли в разбирательствах

«Северсталь», связанная с Алексеем Мордашовым, – не первая организация, которая пытается взыскивать деньги в связи с проектом 22220. Так, еще в 2021 году АО «Завод «Киров-Энергомаш»» (КЭМ), входящий в структуру группы компаний Георгия Семененко, пытался через суд взыскать с Балтийского завода более 1 миллиарда рублей за поставку турбин. Речь идет о расходах истца на модернизацию испытательного стенда, которую он был вынужден произвести после того, как на фоне обострения российско-украинских отношений запланированные на 2014 год стендовые испытания оборудования в Харькове стали невозможны. В итоге турбины были поставлены на «Арктику» только в 2018 году, на два года позже изначальных сроков. Впрочем, получить деньги заявителю тогда не удалось – тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы.

Впрочем, история на этом не закончилась. В конце 2021 года иск к Балтийскому заводу подал уже «Атомфлот» на сумму 418 миллионов рублей. Претензии связаны с простоем «Арктики» у причалов в мурманском порту из-за аварии на паротурбинной установке, произведенной «Киров-Энергомашем». Впрочем, в удовлетворении и этого иска арбитражный суд Мурманской области отказал, и дальнейшие жалобы Атомфлота в апелляционную и кассационную инстанции также не дали результата.

Как стало известно далее, Балтийский завод передал «Атомфлоту» – за восемь месяцев до того на борту судна произошло возгорание правого гребного двигателя. Но заказчик принял ледокол с дефектом. Гребные двигатели изготавливает электротехнический концерн «Русэлпром», который контролирует Владимир Дорохин, однако такое оборудование обычно связано с системами электродвижения, разработанными и произведенными британской компанией Соnvrteam Sas. Но на тот момент отношения с Великобританией также обострились, и за разработку их аналога взялся ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Подписанный им с Балтийским заводом договор предполагал разработку конструкторской и технологической документации, проведение стендовых испытаний, а также монтаж и пусконаладку всей системы электродвижения. Но левый гребной двигатель «Арктики» заработал, а правый сгорел.

«Крыловский ГНЦ» пытался через суд доказать, что вина за произошедшее лежит на «Русэлпроме» и его дочернем предприятии АО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» (НИПТИЭМ), те парировали, что причина аварии – в нарушениях при эксплуатации, допущенных истцом и Балтийским заводом. В итоге «Крыловский ГНЦ» отказался от иска.

Убытки из-за сгоревшего двигателя компенсировала Балтийскому заводу страховая компания, однако уже весной нынешнего года «Согаз» потребовал от ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 240 миллионов рублей. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск к производству.

Победитель известен

Таким образом, на сегодня «Северсталь» – единственная компания, которой удалось взыскать деньги через суд в рамках проекта 22220. Возможно, статус Мордашова оказался достаточным, чтобы бороться с созданной Указом Президента Объединенной судостроительной корпорацией, в состав которой и входит Балтийский завод. Кроме того, в картотеке арбитражных дел можно найти и другие судебные решения о взыскании с предприятия средств в пользу металлургического гиганта: на 1,7 миллиона рублей, на 77,5 миллиона рублей и другие. Впрочем, из документации сложно определить, связаны ли эти претензиями со строительством атомоходов.

Финансовые результаты «Северстали» за 2022 не публиковались, но из более ранних документов видно, что доходы организации росли. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 272,9 миллиардов рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. При том, что тот же показатель за 2020 год также вырос на 8,7 % к предшествующему. Хотя мы не знаем точных цифр за прошлый год, понятно, что это было проблемным временем. Уже в марте организация перестала поставлять продукцию в Евросоюз из-за санкций в отношении Мордашева, при этом известно, что на европейский рынок у металлургического гиганта приходилось 31 % продаж. Предприятие объявило о смене приоритетов и переориентации поставок на Северную Африку, Индию и юго-восточные страны. Но и здесь не обошлось без трудностей – экспорт в Китай сначала подрос, но затем резко обвалился.

Кстати, цены на металл за последние годы тоже колебались довольно сильно, что отражалось и на устойчивости «Северстали». Например, тонна листа горячекатанного по состоянию на 1 июля стоил 73,5 тысячи рублей. Однако на ту же дату 2022 года его ценник был 55,5 тысячи рублей, в 2021 году – 108,5 тысячи рублей, в 2020 году – 43 тысячи рублей. Похоже, взыскивать деньги с госпредприятий – более стабильный источник дохода, чем планирование прибыли с основного бизнеса при таких «качелях».

Бизнес «Северстали» нельзя назвать высокотехнологичным. Добыть руду на Яковлевском месторождении, обработать на Череповецком металлургическом комбинате, и затем продать за границу – схема намного более простая, чем создание корабля, а тем более – атомохода нового поколения. И нынешняя ситуация, когда «копатели» недр чувствуют за собой право ставить под вопрос реализацию беспрецедентного по масштабам высокотехнологичного проекта, может иметь далеко идущие последствия.

Тем более, если опыт металлургического гиганта возьмут на вооружение и другие истцы – что тогда ждет всю амбициозную государственную инициативу по строительству атомных ледоходов, инициированную на самом высоком уровне и столь необходимую для выстраивания новых логистических цепочек с азиатскими странами на фоне санкций.

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”