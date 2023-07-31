Apple упростит ремонт: iPhone 15 Pro получит титановые грани

Компания Apple приняла решение сделать ремонт iPhone 15 Pro более доступным для пользователей, внесши изменения во внутреннюю конструкцию устройства. Кроме того, новый смартфон будет отличаться прочностью и элегантностью благодаря использованию титана для обрамления граней. Эту информацию опубликовал журналист Bloomberg и заслуженный инсайдер Марк Гурман в своей последней рассылке Power On.

Согласно данным источника, грани iPhone 15 Pro будут выполнены из титана – материала, который уже зарекомендовал себя как прочный, легкий и премиальный при использовании в часах Apple Watch. По сравнению с предыдущими моделями, выполненными из нержавеющей стали, титан обещает быть долговечнее и привлекательнее. Кроме того, дизайн нового смартфона будет характеризоваться менее острыми краями и матовым стеклом на задней панели.

Еще одной важной особенностью iPhone 15 Pro станет отказ от разъема Lightning в пользу USB-C. Это позволит повысить скорость передачи данных по проводу, но, возможно, вызовет неудобства у пользователей, привыкших к кабелю Lightning и имеющих значительное количество подобных аксессуаров.

Инсайдер также раскрыл информацию о других нововведениях смартфона. В частности, улучшенная основная камера будет оборудована новыми линзами и зумом, что обеспечит еще более качественные снимки. Также стоит отметить появление сенсорных кнопок с тактильной обратной связью.

Официальная презентация смартфонов линейки iPhone 15 запланирована на осень текущего 2023 года. Согласно предыдущим сообщениям Марка Гурмана, новые модели iPhone, включая iPhone 15 Pro, будут дороже предыдущих версий, но их улучшенные характеристики, вероятно, стоят своей цены.