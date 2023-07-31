 

Цены на российскую нефть бьют рекорды: потолок стал ограниченным эффектом

31.07.2023, 13:10, Разное
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Аналитики, обозревавшие эффективность ценового потолка на поставки российской нефти, теперь переключают внимание на более широкую конъюнктуру рынка. В начале года страны “семерки” и Европейский союз введя эмбарго на покупку российской нефти за $60 за баррель, стремились ограничить экспортную выручку, однако этот потолок оказался лишь ограниченным средством.

Эксперты из Peterson Institute for International Economics (PIIE) выявили, что резкое падение цен на российскую нефть было вызвано, в первую очередь, введением европейского эмбарго. Поставки из портов Балтики и Черного моря, перенаправленные на азиатские рынки, значительно упали в цене, при этом компании из стран “семерки” заняли значительную долю такого экспорта.

Потолок смог формально обеспечить лишь сохранение российской нефти на рынке, так как средняя стоимость российских экспортных поставок уже превысила уровень потолка. Согласно оценкам Международного энергетического агентства, в июне средняя стоимость российской нефти составляла $55,62 за баррель при средней цене Brent в $74,8 за баррель. Кроме того, с апреля дисконт российской нефти к Brent уменьшился, что подтверждает относительно меньшее влияние потолка на рынке.

Однако ситуация может измениться, так как цены на нефть снова начали расти из-за ожиданий дефицита на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии и снижения объемов российского экспорта. Это может сбалансировать более слабый глобальный спрос и сокращение добычи ОПЕК+. В свою очередь, ужесточение санкций по российским поставкам может только усилить давление на цены на нефть.


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