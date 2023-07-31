 

Минздрав перенес заседание комиссии о включении препаратов в Перечень ЖНВЛП

31.07.2023, 12:58, Новости дня
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Соответствующая информация опубликована на сайте Минздрава. Мероприятие было запланировано на третий квартал 2023 года. Пациенты не смогут получить инновационные жизненно необходимые лекарства пока заседание не состоится.

Комиссию отменили по техническим причинам. Информации о новой дате проведения заседания на сайте ведомства нет. Пациенты на неопределенный срок лишены права на получение своевременной медицинской помощи из-за переносов заседаний.

Правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, содержатся в постановлении правительства №871, утвержденном в августе 2014 года.

Как посчитал “Коммерсант” на основе опубликованных на сайте министерства протоколов заседаний, с конца 2022 года комиссия Минздрава, рассматривающая заявки производителей лекарств, одобрила к включению лишь один препарат в список ЖНВЛП и ни одного — в список ВЗН. При этом в постановлении 871 сказано, что заседания комиссии проводятся до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором представлено предложение. Но два последних заседания были перенесены.

Перенос сроков установленных процедур был бы не столь критичен, если бы об этого не зависели жизни людей. Нарушение циклов рассмотрения перечней лекарственных препаратов может привести к тому, что пациенты получат жизненно необходимую терапию с опозданием, что поставит их здоровье под угрозу, так как начнутся необратимые для организма процессы, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении.

Кроме того, решение Минздрава может негативно сказаться на эффективности реализации национального проекта в сфере здравоохранения. И если затягивание Минздравом принятия решений о включении в перечни иностранных лекарств еще можно оправдать отсутствием гарантий поставок, то относительно отечественных препаратов такой подход вызывает много вопросов.

Своевременное включение препаратов и исключение их из ограничительных перечней – важнейший элемент сбалансированной системы здравоохранения. С одной стороны, это позволяет обеспечить большее количество пациентов необходимыми лекарствами и подстроиться под меняющуюся обстановку, с другой – экономит государственный бюджет и дает возможность направить освободившиеся средства на другие программы по повышению качества оказания медицинской помощи. Этот баланс нарушается уже второй раз из-за переноса заседания по внесению лекарств в перечни, позволяющие россиянам получать лечение за счет государственного бюджета.

Если препараты уже есть на рынке, но отсутствуют в перечнях, то пациенты либо пытаются покупать их самостоятельно, либо вообще не имеют возможности получить лечение. Инновационные препараты могут стоит от 100 тысяч рублей за упаковку – нетрудно предположить много ли жителей России могут себе позволить еженедельно покупать такие лекарства.


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