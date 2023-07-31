 

Голодание может повышать иммунитет — ученые

31.07.2023, 12:40, Разное
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Это исследование помогает нам лучше понять, как питание влияет на иммунную систему. Результаты, опубликованные в журнале Immunity, могут проложить путь к будущим персонализированным рекомендациям по питанию для улучшения лечения инфекций, рака и других заболеваний. 

Выводы сосредоточены на кетоновых телах, которые регулярно вырабатываются печенью, но становятся более многочисленными, когда организму не хватает глюкозы, которая действует как основной источник энергии для клеток. Это может произойти во время физической нагрузки, например, во время упражнений, когда клетки быстро сжигают топливо, или во время голодания, когда мало пищи для расщепления на глюкозу.

В качестве компенсации печень увеличивает выработку кетоновых тел, чтобы питать мозг и другие органы. Исследование показывает, что кетоновые тела также питают иммунные клетки. И это неожиданное открытие проливает свет на новые связи между питанием и иммунитетом.

Как и другие клетки в организме, Т-клетки, солдаты иммунной системы, поглощают питательные вещества (например, глюкозу) из нашего рациона, чтобы генерировать энергию, необходимую для их жизни и работы. Ученые продемонстрировали, что Т-клетки предпочитают кетоновые тела глюкозе в качестве источника топлива. Они также обнаружили, что кетоновые тела улучшают функцию Т-клеток, перепрограммируя их для лучшей нейтрализации угроз. И наоборот, потеря способности обрабатывать кетоновые тела вызывает дефекты в функции Т-клеток и снижает их способность бороться с инфекцией.

Авторы предполагают, что кетоновые тела могут быть эволюционным отказоустойчивым средством, которое укрепляет иммунную систему, когда ресурсы питательных веществ ограничены, например, когда во время болезни подавляется аппетит.


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