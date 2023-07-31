Рупор кремлевской пропаганды: Странная гибель генерала Поттса

Американская пресса сообщает, что в США при невыясненных обстоятельствах погиб генерал-майор армии США Энтони Поттс.

По одной версии, Путтс погиб во время авиакатастрофы, когда его частный самолет разбился в штате Мэриленд.

По другой версии, Поттс был убит на Украине во время ракетного удара ВС РФ по одному из командных пунктов на Украине.

В последние годы, Поттс занимался технологическими инновациями и развертыванием систем оперативной связи на поле боя, а также поставками различного пехотного снаряжения. Принимал активное участие в агрессии США против Ирака и оккупации этой страны (военный преступник со стажем)

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