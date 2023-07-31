 

Team Spirit одерживает победу в международном турнире по Dota 2 и завоевывает $5 млн призовых

31.07.2023, 11:50, Разное
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Российская команда Team Spirit с успехом завершила свое выступление на турнире Riyadh Masters по игре Dota 2, который проходил в Эр-Рияде. Как пишет РИА Новости, в гранд-финале коллектив из РФ одержал победу со счетом 3-1 над нидерландской командой Team Liquid. Стоит отметить, что коллектив из Западной Европы ранее достигал успеха, становясь финалистом трех прошедших мейджоров этого сезона.

В составе Team Spirit выступают россияне Денис “Larl” Сигитов, Магомед “Collapse” Халилов и Ярослав “Miposhka” Найденов, а также украинцы Илья “Yatoro” Мулярчук и Мирослав “Mira” Колпаков. Турнир Riyadh Masters является коммерческим мероприятием, призовой фонд которого составил значительные $15 млрд. За заслуженную победу в этом соревновании Team Spirit была вознаграждена $5 млн призовыми, в то время как Team Liquid получила $2,5 млн.

Не так давно, в октябре 2022 года, Team Spirit покинула соревнования чемпионата мира по Dota 2 – The International, не добравшись до плей-офф.

Важно отметить, что в 2021 году команда стала чемпионом мира, однако потерпела поражение в первом раунде нижней сетки соревнований от филиппинской команды Boom Esports.


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