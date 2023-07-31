Жилищное кредитование в России оживает: бум на рынке ипотеки в первой половине 2023 года

Конец первой половины 2023 года стал периодом заметного оживления на рынке жилищного кредитования в России, таковы данные Центрального банка. В июне текущего года активность в этом сегменте достигла пика с начала года. За один месяц было выдано 167,8 тыс. кредитов на общую сумму в 626,7 млрд рублей, что составляет один из самых высоких показателей за всю историю (больше было только в рекордном декабре 2022 года — 696,9 млрд рублей и в декабре 2021 года — 641,3 млрд рублей). По сравнению с маем текущего года, объем выдачи жилищных кредитов вырос на 2,5%. В годовом исчислении увеличение превысило более чем вдвое, что, однако, связано с падением активности в этом сегменте в июне 2022 года.

Основной долей выданных кредитов являются займы на покупку жилья на вторичном рынке, которых было выдано 122 тыс., общей суммой 404,9 млрд рублей. Центральный банк объясняет это опережающим ростом цен на жилье на первичном рынке и ужесточением требований к первоначальному взносу — для неприменения макропруденциальных надбавок к льготным кредитам он должен составлять не менее 20%.

Что касается первичного рынка жилья, то в рамках договоров долевого участия граждане получили 45,1 тыс. кредитов на общую сумму 221,8 млрд рублей. Это на 4% больше по количеству займов и на 5,7% по объему, чем в предыдущем месяце. Основной вклад в выдачу займов на первичном рынке внесли льготные программы — они составили 95% кредитов на первичном рынке и около половины всей ипотеки. В общей сложности было выдано 320,9 млрд рублей таких займов, что на 5,2% больше, чем в мае. Наиболее востребованными оказались льготные кредиты на семейное жилье с процентной ставкой 6% (примерно 150 млрд рублей) и ипотека на новостройки с процентной ставкой 8% (примерно 136 млрд рублей).

Прогнозируется, что из-за ужесточения регулирования (а также с 1 октября планируется повышение надбавок к коэффициентам риска по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке жилья по договорам долевого участия) и роста ключевой ставки, темпы выдачи ипотечных кредитов могут замедлиться. Однако даже в таком сценарии сумма выданных ипотечных займов за 2023 год может превысить 6 трлн рублей.

По мнению аналитиков компании “ДОМ.РФ”, рынок жилья приближается к балансу спроса и предложения. После активизации ипотечного рынка следует и оживление в строительной отрасли — Минстрой сообщает, что в январе-июне было выдано почти 3,7 тыс. разрешений на строительство, что на 11% больше, чем в предыдущем году.