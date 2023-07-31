ЕЦБ: Крупные компании Еврозоны прогнозируют высокие риски рецессии

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал результаты консультаций с крупными нефинансовыми компаниями Еврозоны, которые представили свои краткосрочные ожидания относительно экономики Европейского союза на ближайшие месяцы. По мнению представителей данных компаний, риски рецессии на стыке 2023 и 2024 годов считаются крайне высокими. Особенно проблемными областями признаются строительство и сектор товаров промежуточного спроса, в то время как секторы, связанные с декарбонизацией, продолжают расти.

Компании рассказали о переориентации трат домохозяйств с товаров на услуги, а также о растущем спросе на путешествия, развлечения и цифровые сервисы. При этом рынок розничной торговли стабилен. Цены, согласно оценкам компаний Еврозоны, продолжают снижаться, но рост заработных плат не прекратится в 2024 году.

Опрос, проведенный экономистами ЕЦБ с участием руководителей и представителей 73 крупнейших нефинансовых компаний Еврозоны, является довольно редким событием в рамках публикации регулятором информации. Последний раз ЕЦБ предоставлял данные “диалога с нефинансовым сектором” в январе 2021 года, когда обсуждались итоги влияния пандемии COVID-19 на бизнес.

Опрос был направлен на предоставление регулятору информации о возможных причинах агрегированных показателей деловой активности, ценовых ожиданий, спроса и экономических прогнозов. Также компании дали свои оценки текущей экономической статистики и прогнозов регуляторов.

Стоит отметить, что результаты опроса представлены в основном качественной форме, хотя для двух показателей – деловой активности и ценовых ожиданий – ЕЦБ предоставил индексные оценки. По данным опроса, квартал в рамках Еврозоны оказался немного более активным в деловой сфере, чем предполагалось, и ценовое давление продолжило снижаться после достижения пика в первом квартале 2022 года.

Компании отметили, что в 2023 году ситуация не претерпела существенных изменений по сравнению с началом года, и все происходящее является последствием пандемии и военных потрясений, а также долгосрочных структурных изменений, таких как декарбонизация и цифровизация. Они не выявили новых факторов, которые могли бы оказать значительное влияние на экономику.

В промышленности особенно слабым оказался строительный сектор, как в промышленной, так и в жилой недвижимости, а также производство товаров промежуточного спроса, включая химическую, стальную, упаковочную и бумажную, электронную индустрии. Спрос на оборудование для промышленности также оценивается как очень слабый. Тем не менее, у многих производителей оборудования, связанного с “индустрией декарбонизации” и ее инфраструктурой, имеются заказы на годы вперед. В автомобильной промышленности наблюдается улучшение ситуации, и производители традиционных автомобилей оцениваются как более устойчивые по сравнению с производителями электромобилей.

В свою очередь, ЕЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику для достижения экономической стабильности в регионе.

Общий тренд, который отмечают многие опрошенные компании ЕЦБ, – это перенос трат с товаров на услуги, что подтверждает дальнейшие изменения в экономике Еврозоны.