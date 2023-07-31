В День открытия Московского урбанфорума в “Лужниках” пройдет более 100 событий

Московский урбанистический форум стартует 1 августа. Посетителей “Лужников” ждет масштабная программа: выступления джазовых музыкантов, московских диджеев и цирковых артистов, групповые забеги, соревнования по баскетболу, экстрим-парк, мастер-классы для детей и многое другое.

Вечером 1 августа состоится созданный с помощью нейросетей аудиовизуальный перформанс “Город для каждого”. Также пройдет показ циркового дивертисмента “Улочки московские” с выступлениями воздушных гимнастов и акробатов.

Гости олимпийского комплекса смогут покататься на катке с синтетическим льдом. Откроется скейт-парк “Московский спорт” и беговой центр. В рамках фестиваля “Баскет XXL” пройдут соревнования по баскетболу.

В день открытия урбанфорума и в каждые выходные дни все желающие смогут посоревноваться в мастерстве рыбной ловли. На площадке для молодоженов состоится модный показ российских дизайнеров.

В павильоне “Куб” представят достижения Москвы за последние 12 лет. В 5D-кинотеатре продемонстрируют короткометражный фильм “Москва, я люблю тебя”, который покажет город глазами влюбленной пары.

С цифровой экосистемой столицы можно познакомиться в павильоне “Цифровые технологии Москвы”. В пространстве “Почувствуй город” пройдут квесты и квизы на московскую тематику.

На площадке “Траектория роста” расскажут о профессиональном развитии. Там пройдут мастер-классы по маркетингу и продажам, эффективным коммуникациям и другим актуальным темам. Гостям предложат поучаствовать в профориентационном тестировании.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”. Вход свободный.