ChatGPT стал отвечать на русском языке, используя мат

После выпуска приложения ChatGPT на Android пользователи обратили внимание, что при разговоре на русском языке чат-бот стал постоянно использовать ненормативную лексику.

– Я задала вопрос ChatGPT, какие акции российских компаний лучше купить. Он послал меня на три буквы, назвал глупой женщиной и попросил больше его не беспокоить, – описала свой опыт взаимодействия с искусственным интеллектом молодая россиянка.

Разработчики нейросети заявили, что чат-бот лишь отображает «среднюю температуру» в языковой среде – если в беседе на русском принято использовать мат, то чат-бот будет копировать поведение других пользователей.

– Каждый день система анализирует десятки и сотни миллионов текстов на всех языках. Если ChatGPT видит, что большинство русских общаются таким образом, то он всего лишь будет поддерживать принятый у этой группы формат коммуникации, – написал в своём Twitter один из создателей чат-бота Джон Адамс.

—