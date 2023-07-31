Нейтральный маникюр будет в тренде и осенью 2023: особенности нейл-арта на новый сезон

Одним из трендов осени 2023 года станет нейтральный маникюр. Он придаст вашим ногтям естественную красоту. Пастельные и нюдовые оттенки соответствуют осенней атмосфере. Они выглядят нежно и сдержанно. Такой дизайн сочетается с разными тонами одежды и с любыми украшениями. Мы приведем несколько идей нейл-арта в нейтральных тонах на новый сезон.

Коричневато-розовый для коротких ногтей

Короткие ногти часто считаются скучными, особенно если они окрашены в нейтральный цвет. Но это не совсем так. Иногда сдержанные оттенки на коротких ногтях могут быть лучшим решением. Осенью многие из нас стремятся к комфорту и удобству. Такой маникюр подходит под любую одежду, а вам не придется заниматься наращиванием.

Выберите для коротких ногтей нейтральный коричневато-розовый маникюр. Он идеально дополнит ваши удобные осенние свитера.

С эффектом блеска для губ

Маникюр с эффектом блеска губ будет очень популярен осенью. Он выглядит нежно и элегантно. Такой нейл-арт станет отличным дополнением к макияжу с влажным эффектом.

Если вы хотите примерить на себя этот образ осенью, то возьмите лак для ногтей вашего любимого нейтрального цвета. Вам также понадобится прозрачное глянцевое покрытие. Сначала нанесите на ногти лак нейтрального цвета. Дайте ему высохнуть. Затем аккуратно нанесите сверху глянец.

Акцентный ноготь с рисунком

Многие женщины не могут сделать выбор между нейтральным маникюром и привлекательным дизайном. Но вам необязательно отдавать предпочтение чему-то одному. Вы можете скомбинировать эти два стиля.

Создайте однотонный маникюр, используя нейтральный оттенок, а один из ногтей украсьте красивым рисунком. Используйте для этого серебристые и золотистые тона. Они эффектно выделяются на светлом фоне.

В розовых тонах

Розовый цвет никогда не бывает неправильным выбором. Он отлично смотрится на ногтях любой длины и формы. Этот оттенок красив сам по себе и может использоваться без дополнений. Но вы также можете украсить розовые ногти необычным дизайном.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Маникюр “без маникюра”

Маникюр “без маникюра” – утонченный тренд для ногтей осеннего сезона. Он предполагает нанесение на ногти слоя прозрачного лака. Такой вариант подойдет женщинам, которые предпочитают чистый и естественный нейл-арт.

Выбирайте прозрачный лак для с легким телесным или бежевым оттенком, чтобы ваши ногти просвечивали. Такой стиль позволит вам выглядеть безупречно и просто.

Нюд в сочетании с блеском

Нейтральный маникюр необязательно должен быть однообразным. Если вы не хотите использовать сложные дизайны, то добавьте в нейл-арт немного блеска.

Покройте ногти лаком вашего любимого нейтрального цвета. Сверху нанесите прозрачную эмаль с мерцающими частицами.

Если вы хотите создать более яркий и нарядный образ, то покрасьте ногти блестящим хромовым лаком нейтральных оттенков.

Золотые детали

Добавьте в свой нейтральный маникюр золотые детали. ВЫ можете выбрать любую их форму: звездочки, полумесяцы, цветы, горошек. Такие элементы особенно красиво смотрятся на фоне теплых оттенков, характерных для осени.

Френч со звездочками

Французский маникюр – вневременной нейл-арт. Он останется актуальным и осенью 2023 года. Но кончики ногтей необязательно должны быть белыми. Если вам нравятся нейтральные тона, то вы можете использовать их для френча.

Вы можете покрасить кончики в бежевые или светло-коричневые тона. Чтобы ваш маникюр выглядел более оригинально, добавьте несколько маленьких звездочек на каждый ноготь.

Заключение

Нейтральный маникюр имеет немало преимуществ. Он элегантен, прост и универсален. Однако светлые и прозрачные лаки подчеркивают все недостатки ногтей. Чтобы нейтральный нейл-арт смотрелся красиво, ваши руки должны быть в безупречном состоянии. Перед нанесением лака вам необходимо тщательно обработать ногти.