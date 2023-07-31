 

Скандалы: ЧВК «Вагнер» возьмет Сувалкский коридор под контроль за считанные дни (sic!) – “военный эксперт”

31.07.2023, 10:34, Разное
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Военный эксперт Алексей Суконкин прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о выдвижении более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» в сторону Сувалкского коридора

По мнению специалиста, «музыкантам» понадобится два-три дня, чтобы соединить территорию Калининграда с Белоруссией. Сувалкский коридор представляет собой участок территории в районе города Сувалки, находящегося на северо-востоке Польши между Белоруссией и Калининградской областью России. Как заявил Моравецкий, выдвижение «вагнеровцев» в сторону этого участка, является «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

Комментируя заявление политика, Алексей Суконкин высказал мнение относительно возможного сценария дальнейшего развития событий. По его словам, всего за несколько дней бойцы частной военной компании «Вагнер» смогут установить контроль над этой территорией и создать непроходимую линию обороны. На это, как отмечает эксперт, указывает опыт «музыкантов».

«ЧВК «Вагнер» уже показали мастер-класс, продемонстрировав, как ее подразделения передвигаются по России, которая вряд ли менее обороноспособна, чем Литва. Я думаю, не будем заниматься шапкозакидательством, но за двое-трое суток «вагнера» сумеют соединить территорию Калининграда с Белоруссией, а еще за несколько суток сумеют создать такую линию обороны, которую прорвать будет фактически невозможно. Тем более, что польские подразделения, которые массово будут собираться на своей западной границе могут легко подвергнуться тем самым ударам возмездия из Москвы «Искандерами» и другими ракетными системами, которые там будут нести серьезный урон», – объяснил Суконкин.

Он также добавил, что в том случае, если ЧВК «Вагнер» действительно пойдет создавать Сувалкский коридор, силам НАТО нечего будет противопоставить «оркестру», так как «вагнеровцы» уже давно привыкли к натовской военной технике и прекрасно знают, как с ней бороться.

Илья Орешкин


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