 

Цены на iPhone 14 упали на 10 тысяч рублей: Apple подготавливает почву для выхода iPhone 15

31.07.2023, 10:30, Разное
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HiTech Mail.ru сообщает, что компания Apple объявила о значительном снижении цен на смартфоны серии iPhone 14 на российском рынке. Согласно данным издания, стоимость iPhone 14 с объемом памяти 128 гигабайт снизилась до 75 тысяч рублей, в то время как при старте продаж этот гаджет продавался за 85 тысяч рублей — то есть на 10 тысяч рублей дороже. По всей видимости, данное снижение цен предшествует скорому выходу iPhone 15 на рынок.

Новый iPhone 14 представляет собой смартфон с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, оснащенный процессором Apple A15 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти, двойной камерой с 12-мегапиксельными объективами и аккумулятором емкостью 3279 миллиампер-часов. Кроме того, смартфон оснащен биометрическим сенсором Face ID, модулем NFC и обладает защитой от воды по стандарту IP68.

В актуальную линейку смартфонов Apple также входят iPhone 14 Plus, который отличается наличием 6,7-дюймового дисплея, а также премиальные модели iPhone 14 Pro и 14 ProMax.

Изменения цен на iPhone 14 несомненно привлекут внимание покупателей, особенно учитывая приближающийся релиз iPhone 15. Ожидается, что новая модель смартфона принесет с собой дополнительные инновации и улучшения, что, вероятно, вызывает интерес у множества потенциальных покупателей.


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