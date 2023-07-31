 

“Лучше налом” – за концерт Орбакайте в России требуют 5 млн рублей

31.07.2023, 10:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минувшие полтора года перевернули сознание многих звезд шоу-бизнеса. Алла Пугачева с мужем-иноагентом и маленькими детьми отправилась за Израиль, чтобы жить-поживать, да добра наживать. Кристина Орбакайте к тому времени уже хорошо устроилась в США, да и сын Никита со своей женой Аленой тоже рванули в Штаты за американской мечтой.

С недвижимостью у дочери Примадонны в России проблем нет, но оставаться она предпочитает все же за границей. Кормить себя ей все-таки надо, да и без работы кони дохнут, поэтому Кристина Орбакайте старается выступать, причем за большие деньги.

Правда, в Америке ее творчество оплачивается гораздо скромнее, чем в России-матушке. Так что наследница Аллы Пугачевой согласна провести в России закрытый концерт за большой гонорар, пишет ОСН.

Кристина Орбакайте птица высокого полета и ей не стыдно устанавливать высокие ценники. К тому же не все идет в карман. “Царьград” сообщает, сколько денег требуют за концерт белокурой красавицы — 5 миллионов рублей.

“Лучше налом, ведь за перевод артистка возьмет 10 бонусных процентов комиссией”, — подмечает Mash.

Поскольку рубль ослабел по отношению к доллару, не исключено, что Кристина Орбакайте будет вынуждена умерить аппетиты, ведь народ не стремится тратить деньги на ветер. Как вариант, вместо вокала певица может заняться торговлей. Например, URA.RU пишет, что в перспективе запчасти для иномарок подорожают, значит, в этой сфере компетентные бизнесмены смогут неплохо заработать.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / В вашем шкафу уже есть все, чтобы быть на вершине стиля: 5 советов, которые помогут найти эти модные сокровища

31.07 / Делаем скучный классический образ легким и кокетливым: как добавить элементы балетной эстетики к маленькому черному платью

31.07 / Стартовали съёмки седьмого сезона «Клана Сопрано» с помощью нейросетей

31.07 / Рупор кремлевской пропаганды: В Эстонии найдено тело журналиста Бабченко

31.07 / Скандалы: Разобрать на атомы

31.07 / Apple упростит ремонт: iPhone 15 Pro получит титановые грани

31.07 / Цены на российскую нефть бьют рекорды: потолок стал ограниченным эффектом

31.07 / Голодание может повышать иммунитет — ученые

31.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Странная гибель генерала Поттса

31.07 / Team Spirit одерживает победу в международном турнире по Dota 2 и завоевывает $5 млн призовых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика